全国各地からめだか屋さんが集結する毎年好評のめだかイベント「立川めだかフェス」開催

株式会社立飛ストラテジーラボ

株式会社立飛ストラテジーラボ（本社：東京都立川市／代表取締役：村山正道）が運営する複合施設GREEN SPRINGSにて、6月7日（日）、全国各地から沢山のめだか屋さんが集まり、様々な品種のめだかや関連グッズを販売するイベント「立川めだかフェス」を開催します。

空との距離が近く、水と緑豊かなGREEN SPRINGSで、「ウェルビーイング」を感じながら、好みのめだかや関連商品を探してみませんか。

【めだかの魅力】

・簡単に飼育できるめだかは子供からお年寄りまで幅広いファンがいます。卵を産ませ、増やすことも簡単にできるので、採卵や稚魚を育てる楽しみもあります。

【めだかフェスの魅力】

・関東を中心に各地から沢山のめだか屋さんがフェスに集結！１度に全国のめだかを吟味できます！

・めだか屋さん、愛好家の交流の場ともなります！

【立川めだかフェス 概要】

開催日時：2026年6月7日（日）10:00～16:00（予定）

会 場：GREEN SPRINGS 2F 街区内

主 催：(株)立飛ストラテジーラボ

※雨天決行・荒天中止

※予告なく変更・中止となる場合がございます

【出店者】

東京都

春めだか、たまやメダカ、mica medaka base、nao_medaka、AQUAいろ、きしだメダカ、メダカ屋ツインテール＆情熱メダカ、勝美鱂、康めだかworld、立川タモ工房、めだかのみろく

神奈川県

クローバー、Yoshimi MEDAKA、葡萄とめだかのお店Fujisawaめだか、JJめだか、鍛冶屋めだか

埼玉県

花小屋、メダカワールド、しいらメダカ、大間めだか、NaNa's Medaka、湊養魚場、つかさめだか、恵作めだか、舞風メダカ

茨城県

健めだか、夢桜めだか、日のめだか、MDK44

千葉県

礼めだか、めだか屋 らん、3タマBOY、メダカ屋ライトニング

群馬県

鹿嶋めだか・寿福メダカ・クールメダカ

栃木県

夢見月メダカ

山梨県

ひので屋

静岡県

大ちゃんめだか、山裕メダカ、アクアルークス

愛知県

辰龍、B型おやじ、五藤めだか、我愛羅

岐阜県

サンフラワー、GOLDフィッシュ、rr_medaka

三重県

メダカのガルーダ

兵庫県

めだか小屋紅

岡山県

雪舟めだか

and more…

【GREENSPRINGSについて】

2020年4月オープンの今年で５周年を迎える複合施設。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。