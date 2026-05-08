【バンビシャス奈良】自由交渉選手リスト公示のお知らせ

株式会社バンビシャス奈良

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バンビシャス奈良では、古牧昌也選手が、本日5月8日付15時に、Bリーグの自由交渉選手リストに公示されましたことをお知らせいたします。

古牧昌也選手

古牧昌也選手 (C)BambitiousNara

背番号

7

生年月日

1993年6月19日

出身地

千葉県

出身校

日本大学

ポジション

SG

身長・体重

186cm・85kg

選手歴

2016-17 千葉ジェッツ（練習生）

2017-18 アースフレンズ東京Z

2018-21 群馬クレインサンダーズ

2021-22 横浜ビー・コルセアーズ

2022- バンビシャス奈良

Ｂクラブは下記のいずれかの事由が発生した場合、所属選手を自由交渉選手リストへ公示します。

・所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合。

・所属元クラブと当該選手との契約交渉の継続の有無に関わらず、当該選手が自由交渉選手リストへの公示を希望する場合。

・所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないことが確定した場合。

・所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合。