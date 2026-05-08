『最終楽章 響け！ユーフォニアム』キンコーズ・渋谷サクラステージ店に登場 ～大型ウィンドウ装飾を展開 オンライン限定グッズも販売中～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、アニメーション映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』の公開を記念し、キンコーズ・渋谷サクラステージ店にて期間限定の大型ウィンドウ装飾を2026年5月８日より実施します。

本装飾では、店舗の大型ウィンドウを活用したビジュアルを展開し、渋谷を訪れる方に向けて、店舗空間を通じて作品の世界観に触れられる場を提供します。

あわせてキンコーズECサイトでは、ホログラムステッカーやポスターなどのオリジナルグッズを期間限定で販売中です。

キンコーズ・渋谷サクラステージ店 大型ウィンドウ装飾

『響け！ユーフォニアム』シリーズは、音楽に懸ける高校生たちの成長や想いを、丁寧な映像表現とともに描いてきた作品です。本コラボレーションでは、作品に込められた音楽への情熱や登場人物たちの想いを、プリントを通じて「空間」と「手元」の両方で楽しめる体験として届けます。

キンコーズ・渋谷サクラステージ店では、店舗の特徴である大きなウィンドウ面を活用し、作品の世界観を表現した大型装飾を展開します。外からも視認できるビジュアルにより、来街者や通行人にも作品の魅力が伝わる空間を提供します。

また、プレミアムトレーディングカードや卓上パネルなど、ビジュアルの質感や色彩を活かしたグッズをキンコーズのECサイトで限定販売しています。

※店頭でのグッズ販売はありません。

渋谷サクラステージ店 期間限定・大型ウィンドウ装飾[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/132_1_0431041f06760d923a1ced76032d5805.jpg?v=202605080351 ]オリジナルグッズ販売

映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』のビジュアルやモチーフを使用した、オリジナルグッズをオンラインで販売中です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/132_2_21b1b109437eaa14ad027489b4aa4fc7.jpg?v=202605080351 ]『最終楽章 響け！ユーフォニアム』とは

京都アニメーションが手がける人気シリーズ『響け！ユーフォニアム』の完結編となる劇場作品。

吹奏楽に青春を懸けた高校生たちの歩みと、その“最終楽章”が描かれます。

公式サイト：https://anime-eupho.com/

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業、IPコンテンツとのコレボレーションと、多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺浩基

設立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社 広報・サステナビリティ推進部 E-mail: koho@kinkos.co.jp

ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更（生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など）されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。

(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024