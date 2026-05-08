「酷暑日」に中国の″酸味″で失った食欲を取り戻す！【中国ラーメン揚州商人】昨年4.8万食突破の冷し麺3種を5月11日(月)より発売。

株式会社ホイッスル三好

【5/11期間限定発売】本格中華の技で猛暑に挑む、揚州商人の「冷し麺」3種が登場--氷で締める柳麺と秘伝の酸味、首都圏38店舗にて提供開始

株式会社ホイッスル三好（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：三好 一太朗）が運営する「中国ラーメン揚州商人」は、2026年5月11日（月）より、昨年4.8万食（3種合計）を突破した夏季限定メニュー「冷しトマト麺」「冷し黒酢麺」「涼風鶏そば」の3種を販売開始いたします。

なかでも、昨年2.1万食を超えシリーズ出数トップを誇る「冷しトマト麺」は、氷で締めた柳麺の心地よい喉越しと、重なり合う食感のコントラストが夏バテ気味の胃袋を呼び覚ます、揚州商人の夏の象徴です。

■「酷暑日」という日本の新たな脅威に、食の力で挑む

背景：暑さで食欲が衰退する夏。

2026年、気象庁は最高気温40℃以上を指す「酷暑日」を正式な予報用語として採用しました。日本気象協会の予測でも全国的な発生が懸念されるなど、日本の夏は年々過酷さを増しています。

近年の記録的な猛暑が当たり前となった今、誰もが経験する「暑さによる食欲の低下」や「身体の重さ」をどう乗り越えるか。 揚州商人は、中国で古来より親しまれてきた「酸味」と「香り」の力に着目しました。

単に冷たいだけでなく、氷で締めた柳麺の心地よい喉越しと、本格中華ならではの計算された「酸味」が、食欲のわかない日でも驚くほどさっぱりと喉を通り、お腹を満たしてくれます。過酷な猛暑を、食の楽しみで乗り越えてほしい。そんな想いを込めた3杯を提案いたします。

■ 商品ラインナップ：猛暑をのりこえる3つの「極上の涼味」

1. 【不動の人気No.1】冷しトマト麺

～柔らかさと歯ごたえが両立した具材が織りなす、食感のコントラスト～

昨年、3種の中で最多の販売数を記録したベストセラー。3種の異なる食感が、停滞した食欲を刺激し、トマトの鮮烈な赤が視覚から涼を運ぶ、夏の不動の人気メニューです

【中国ラーメン揚州商人】冷しトマト麺- 計算された食感: 柔らかさとシャキシャキとした歯ごたえが両立した「国産サラダホウレンソウ」、ジューシーでやわらかな「豚肉」、そして冷たいタレに潜む「ダイスカットトマト」。これら3種の食材が重なり合う食感のコントラストが、おいしさとともに口の中の楽しさを引き立てます。- 酸味と甘みの黄金比: 野菜エキスで酸味の中に甘みを加えたトマトスープに、芳醇なごま油を回し掛けることで、さっぱりとしつつも奥行きのある本格中華の風味を際立たせました。- 価格: 1,220円～1,240円 ※店舗エリアによって価格が異なります。

2. 【芳醇の黒】冷し黒酢麺

～本場中国の黒酢とサンメイタンが、食欲を加速させる～

本場中国の黒酢と伝統飲料「酸梅湯（サンメイタン）」を組み合わせた、酸味と旨味が凝縮された一杯。酷暑で疲れた身体が本能的に求める「酸」の力で、食欲を力強く呼び覚まします。

【中国ラーメン揚州商人】冷し黒酢麺- 伝統の健康飲料を隠し味に: 黒酢の酸味に加え、中国の伝統飲料「サンメイタン(酸梅湯)」をブレンド。肉の旨味と甘酸っぱさが相まった、食欲をそそる芳醇な味わいです 。- 彩り豊かな具材: 白髪ネギ、鶏ひき肉、ザーサイ、2種のパプリカなど、多種の食材が口の中で重層的な旨味を生み出します。- 価格: 1,170円～1,190円 ※店舗エリアによって価格が異なります。

3. 【端麗の白】涼風鶏そば

～隠し味「糟鹵（ザオルー）」が香る、大人の塩味～

隠し味「糟鹵（ザオルー）」が香る、大人の塩味。鶏ひき肉と野菜の甘味、さっぱりとした塩味のスープが暑い日でも食欲をそそります。鶏の旨味を凝縮した「チンタン（清湯）スープ」に、中国伝統の発酵調味料「糟鹵（ザオルー）」をブレンドすることで、他の麺料理にはない奥行きある香りとコクを実現。さっぱりしながらも深みがあり、暑さで鈍った食欲を刺激します。

【中国ラーメン揚州商人】涼風鶏そば

唯一無二の香り: 生姜とチンタンスープをベースに、中華伝統の調味料「糟鹵（ザオルー）」を使用。日本の調味料では再現できない本格的な香辛料の香りが、暑さで鈍った食欲を刺激します。

厳選したシンプルな具材: 鶏ひき肉、白髪ネギをトッピング。素材それぞれの甘み・食感が重なり、シンプルながら飽きのこない一杯に仕上げています。

価格: 1,170円～1,190円 ※店舗エリアによって価格が異なり

■ 開発者が語る、夏の一杯へのこだわり

商品開発担当・鈴木邦彦

「食欲が落ちてしまう時期に、あえて手間のかかる『氷締め』と、中国伝統の『酸味』の調合で、一口啜った瞬間に『これなら食べられる』と直感していただけるような冷し麺を追求しています。柳麺の持つのど越しを維持するため、氷に当てる時間を再検証し、その年ごとの最適解を徹底しています。

暑さで疲れた身体を癒やすだけでなく、心までリフレッシュしていただけるような、揚州商人にしか作れない夏の涼味をぜひご体感ください。

■ 揚州商人のこだわり：氷で締める「極上ののど越し」

すべての冷し麺に使用されるのは、スープとよく絡む自家製麺の細麺である柳麺です。茹で上げた麺を冷水で冷やした後、さらに「氷で締める」。この徹底したひと手間が、猛暑の中でも一気に啜りたくなるような、最高級の食感とのど越しを生み出します。

【商品概要】

冷しトマト麺

商品名：冷しトマト麺

価格：\1220円～1240円(税込)

販売期間：5月11日～9月中旬頃予定

冷し黒酢麺

商品名：冷し黒酢麺

価格：\1170円～1190円(税込)

販売期間：5月11日～9月中旬頃予定

涼風鶏そば

商品名：涼風鶏そば

価格：\1170円～1190円(税込)

販売期間：5月11日～9月中旬頃予定





販売店舗数：首都圏38店舗

※店舗エリアによって価格が異なります。

【中国ラーメン揚州商人について】

「中国ラーメン揚州商人」は、昭和63年創業の株式会社ホイッスル三好が運営する中国ラーメン専門店です。東京、埼玉、神奈川、千葉の首都圏に38店舗を展開。ラーメンだけでなく、点心や本格的な一品料理も提供し、お客様に多様な中国の食文化を楽しんでいただいています。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ホイッスル三好

代表者 ： 代表取締役社長 三好 一太朗

所在地 ： 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-46-9 YS第一ビル2階

事業内容： 「中国ラーメン揚州商人」38店舗

公式HP ：https://www.yousyusyonin.com/

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