【銀座BAR×獺祭】世界を魅了するカクテルの新境地「銀座BAR 獺祭カクテルフェアー」 2026年5月10日より開催
株式会社獺祭
獺祭を使用した、オリジナル獺祭カクテル
[表: https://prtimes.jp/data/corp/46778/table/65_1_02fda5c29699698d10901f9b62e83487.jpg?v=202605080351 ]
「獺祭 焼酎」ベースの獺祭カクテル
「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」ベースの獺祭カクテル
獺祭を使用した、オリジナル獺祭カクテル
日本酒「獺祭」を展開する株式会社獺祭は、世界有数のBAR文化を誇る銀座エリアにて、獺祭の繊細な味わいを活かした「銀座BAR 獺祭カクテルフェアー」を開催いたします 。
■ 開催の背景と目的
インバウンド需要が急速に回復・増加するなか、日本の伝統である「日本酒・焼酎」の魅力を国内外のゲストへより深く伝えるべく、カクテルフェアーを開催いたします。 銀座のBARシーンをリードするバーテンダーの方々の手により、獺祭の香りと味わいを活かした「獺祭カクテル」へと昇華。日本酒の新しい価値体験を提供し、世界中のゲストに銀座と日本のファンになってもらうことを目指します 。
■ フェアー概要
開催期間： 2026年5月10日（日）～8月10日（月） 場所： 銀座エリアのBAR15店舗 「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」および「獺祭焼酎」をベースとした獺祭オリジナルカクテルの提供
参加店舗
[表: https://prtimes.jp/data/corp/46778/table/65_1_02fda5c29699698d10901f9b62e83487.jpg?v=202605080351 ]
■獺祭カクテル イメージ
「獺祭 焼酎」ベースの獺祭カクテル
「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」ベースの獺祭カクテル