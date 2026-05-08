5/22(金)・23(土)・24(日) SUPER FORMULA Rd.4-5 鈴⿅サーキット いよいよ、鈴⿅！前売りチケット大好評発売中！

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、5/22(金)・23(土)・24(日)の3日間、鈴⿅サーキット(三重県鈴⿅市)で開催される2026 SUPER FORMULA第4-5戦の大会概要及びチケット情報を発表いたしました。

＜2026 SUPER FORMULA Rd.4-5 SUZUKA CIRCUIT＞

約31万人が熱狂した世界最高峰のモータースポーツ“F1”から約2ヶ月。次は国内最高峰のモータースポーツ“SUPER FORMULA”が鈴⿅サーキットにやってきます！F1に勝るとも劣らないSUPER FORMULAは、ドライバーの確かな技術とチームワークで時速300kmの手に汗握る超高速バトルが繰り広げられます。モータースポーツファンだけでなく、ご友人、ご家族、お子様も魅了されること間違いナシ！鈴⿅サーキットでは平日料金で土日2日間、レースもパークも全部満喫できる「レースデー・スペシャルパスポート」の他、16歳から23歳の方はレースもアトラクションも全部無料になる「16-23 ZERO円パス」など、最大10,600円オフとなる超お得な前売りチケットを大好評販売中！是⾮、5/22(金)・23(土)・24(日)の3日間は鈴⿅サーキットへお越しください！

2026 SUPER FORMULA Rd.4-5 鈴⿅サーキット 大会概要

大 会 名：2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦・第5戦 鈴⿅サーキット

開 催 地：鈴⿅サーキット(三重県鈴⿅市)

日 程：

2026年5月22日(金) フリー走行1(FP1)、フリー走行2(FP2)

2026年5月23日(土) 第4戦 予選、決勝レース

2026年5月24日(日) 第5戦 予選、決勝レース

Ｈ Ｐ：https://www.suzukacircuit.jp/superformula/1/

平日料金で全部満喫！『レースデー・スペシャルパスポート』

ビッグレースが開催される週末だけの土・日の「パーク入園」「アトラクション乗り放題」「レース観戦」がセットになったお得なチケットを使って、鈴⿅サーキットを家族で丸ごと楽しもう！

▶︎ 詳しくはコチラ

https://www.suzukacircuit.jp/park/raceday-pass/

16歳～23歳は全部無料！『16-23 ZERO円パス』

16歳から23歳の方は5/23(土)・24(日) の2日間、「レース」も「アトラクション」もすべて“無料” 超お得な2日間が約束されている“スペシャルディズ”

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https://www.suzukacircuit.jp/superformula/1/ticket/16-23pass/

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「スターティンググリッド」「オーバーテイク」「アウトラップ／インラップ」など、スーパーフォーミュラ観戦中の場内実況やライブ配信内でよく聞く用語をご紹介！これを知っておけば解説がもっと楽しくなる！

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https://www.suzukacircuit.jp/superformula/1/wordlist/

参考情報

・【2026 シーズン体制発表】モータースポーツ界のレジェンド・本山哲氏がエグゼクティブオフィシャルアンバサダーに就任！脇阪寿一氏、土屋武⼠氏ら超豪華メンバーが集結(https://superformula.net/sf3/release/24764/)