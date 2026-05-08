【ニュースレター】三社祭を記念して浅草花やしき園内でも『子供みこし』を開催！

◆浅草神社例大祭『三社祭』

株式会社花やしき▲三社祭の日は神輿が通れるよう、雷門の提灯が畳まれます。

浅草三社祭は、浅草神社の氏子四十四ヶ町を中心に、毎年5月の第3金・土・日曜日の3日間にわたり神事が行われます。昨年は3日間で浅草に177万人もの人が訪れた大イベントで、約700年の歴史をもつ伝統的なお祭りです。浅草が活気付く姿と、圧巻の迫力をぜひお楽しみください。

◆花やしきで、三社祭の浅草を楽しもう！

園内も三社祭の開催を記念して、5月16日（土）と17日（日）は『子供みこし』を開催いたします。小学6年生までのお子様が、おみこしを担ぎながら園内を歩いて盛り上げます。

予約不要で、気軽に浅草の文化を体験できる、毎年好評のイベントです。

◆三社祭のなかで一番のメイン！『神事の日』

最終日の5月17日（日）は、宮神輿3基と町内神輿約100基が氏子をはじめとする担ぎ手により出御する三社祭のなかで一番のメインとなる神事の日です。花やしきの入園口前にもおみこしが通り、特別な雰囲気の遊園地をお楽しみいただけます。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

◆『子供みこしだよ！全員集合！』イベント情報

花やしきのエンターテインメントチーム『花やしき一座』と一緒に、園内でおみこしを担げるイベントです。参加者には数量限定のプレゼントもご用意！

■子供みこし

【日時】2026年5月16日（土）・17日（日）13:00～/15:00～

【参加制限】小学6年生までのお子様

【公式HP】https://www.hanayashiki.net/events/event/kodomomikoshi2026/

★三社祭期間は浅草寺周辺の道路が混雑します。ご来園の際は【つくばエクスプレス浅草駅】のご利用がおすすめです。

▲当日の園内の様子▲実際に担ぐおみこし