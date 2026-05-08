ＪＥＭＳが「2026NEW環境展（5/20～22開催）」に出展

株式会社JEMS

「静脈インフラをITで創造する」をパーパスに事業を展開する株式会社ＪＥＭＳ（本社：茨城県つくば市、代表取締役：須永裕毅、以下：ＪＥＭＳ）は、2026年5月20日(水)から22日(金)に開催される「2026NEW環境展」に出展します。

当社ブースでは、排出企業と廃棄物処理・リサイクル業者、自治体向けの３つのソリューションを展示します。

展示予定

■廃棄物処理・リサイクル業向け

基幹システム『環境将軍R』を基盤にしたトータルソリューション

12月にリリースした経営ダッシュボードをはじめ、モバイル将軍や将軍-INXSなど、現場のデータを経営に活かすソリューションをご紹介します。

会期中はブースにて、パートナー・ユーザー各社による「特別セミナー」も連日開催！

※タイムスケジュールは後日公開予定

■自治体向け

施設DXソリューション

粗大ごみ回収予約システム『そだいクル』と、計量システム『計量将軍プラス』の連携をご紹介します。

ブースでは自動精算機や計量ポストのデモ機を展示。実機の操作を通じて、施設運営の効率化と利便性向上をご体感いただけます。

■排出企業向け

企業の廃棄物の適正管理から動静脈を連携する循環型社会への対応までを支援するソリューションを展示いたします。

環境マネジメント業務支援サービス

廃棄物総合管理システム『GENESYS-ECO』に追加する、廃棄物の再資源化情報等を可視化する「ダッシュボード機能」をご紹介します。

資源循環支援サービス

資源循環の推進に向けて、『資源循環制度対応システム』やリサイクル由来や素材情報のトレーサビリティを担保する『Circular Navi（DPP）』などの最新ソリューションをご紹介します。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65645/table/106_1_d07f43152f2f7e86a9f5bcfb9915cffe.jpg?v=202605080651 ]入場事前登録はこちら :https://www.n-expo.jp/nexpoinvi.html主催者公式サイトへ移動します■展示ブースのイメージ展示ブースのイメージ■JEMSブース位置会場案内図（JEMSブースは東７ホール D702）

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ＪＥＭＳについて

ＪＥＭＳは設立以来、廃棄物管理に関わるITソリューションを提供してきました。

廃棄物の排出企業と処理企業向けの事業をそれぞれ展開し、排出企業では1,100社以上、処理企業では1,300社以上のお客様にサービスを導入いただいています。

＜弊社ソリューションサイト＞

排出企業向け：https://www.j-ems.jp/env-mgt/

廃棄物処理・資源リサイクル企業向け：https://www.j-ems.jp/shogun/

自治体向け：https://www.j-ems.jp/shogun/solution/system/plus

資源循環への取り組み：https://www.j-ems.jp/public-ict/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ＪＥＭＳ

所在地 ：茨城県つくば市東新井31-13

代表者 ：須永 裕毅

設立 ：1994年4月1日

URL ：https://www.j-ems.jp/

事業内容：ソフトウェアの開発、販売および導入

ビジネスプロセスアウトソーシングに関する業務

環境関連のコンサルティングおよび管理、運営業務

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

管理本部 経営管理部 経営企画課

TEL：029-869-6200 E-MAIL：keiei_kikaku@j-ems.jp