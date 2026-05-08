ディースクエアード、「DC-642 スニーカー」を発表

株式会社スタッフインターナショナルジャパン

雲の中で生まれ、飛行中に描かれた――DC-642は単なるスニーカーではありません。それは、軽さ、スピード、そしてビジョンを体現する存在です。ディーンとダン・ケイティンによる最新モデルは、航空機から着想を得たデザインと現代的なストリート・アティチュードを融合させ、DSQUARED2のエネルギーをさらに前進させます。

「DC-642」という名称は、アイデンティティを象徴する暗号のようなサイン。DCはディーンとダン・ケイティンの頭文字。64は二人の生まれ年。2は、ブランドのクリエイティブなDNAを定義づける双子の相乗効果を表しています。それぞれの数字が物語を紡ぎ、あらゆるディテールがただ一つの目的地--「前進」へと向かっています。

インスピレーションの源であるジェット機の航跡のように、DC-642は鋭く流線的なラインを描き、静止している時でさえ動きを感じさせます。極上の柔らかさを誇るアッパーが、まるで無重力のような快適さで足を包み込み、精密に設計されたソールが、一歩ごとに俊敏性とバランスをもたらします。これは「動き」という考え方のために生まれたデザイン--今という瞬間にしっかりと根ざしながら、未来を追い求める、スピード感あふれる生き方そのものです。

未来はDC-642と共に飛び立つ。