【6/4開催】ポストコンサルの「経営参画」の新しいキャリア像。自ら資本を投じ、中小企業の経営を担う、″100%当事者″という生き方

アクシスコンサルティング株式会社

「あらゆる課題は、人で解決する。」をコーポレートステートメントとするアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長 COO：伊藤 文隆）は、2026年6月4日（木）午後7時30分より、ウェビナー「ポストコンサルの『経営参画』の新しいキャリア像。自ら資本を投じ、中小企業の経営を担う、"100%当事者"という生き方」を開催いたします。

本イベントの登壇者として、NYC株式会社 代表取締役社長 中塚 庸仁氏をお迎えします。大手事業会社、コンサルティングファーム、PEファンドを経て自己勘定投資会社を創業された中塚氏に、コンサル経験を生かして中小企業の事業成長にコミットするというキャリアの可能性や、「ファームの外」に一歩踏み出すための視点や判断軸を紹介いただきます。

■ウェビナーについて

詳細を見る :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se6dvFnzsi8W/1eb52cac-6d94-40f4-9d37-aa5b9c82683c

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26996/table/118_1_0c4ab18132875f11ad991229ecfaf391.jpg?v=202605080651 ]

■内容

Part 1：PE・事業会社にいけば“手触り感のなさ”は解決されるのか

Part 2：自ら資本を投じ、経営に入るキャリアは他と何が違うのか

Part 3：30代で起業。「事業成長に深くコミットするキャリア」を実現するには何が必要だったか

Part 4：Q&Aセッション キャリアの悩みに、中塚氏が直接回答

■登壇者情報

中塚 庸仁氏

NYC株式会社 代表取締役社長

ソフトバンク株式会社入社。経理、経営企画、国内外ベンチャー投資業務に従事。

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社入社。M&A戦略、ビジネスデューデリジェンス、PMI等のアドバイザリー業務に従事。ACA株式会社に入社後、中小企業を投資対象とした独立系バイアウトファンド立ち上げに参画し、中小企業に対する投資及び投資実行後のハンズオン支援に従事。2022年3月NYC株式会社創業。

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：187名（2026年3月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

東京本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

グループ企業：株式会社サン・システムプランニング