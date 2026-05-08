パーフェクト株式会社、ビューティーワールド ジャパン 東京にて登壇

パーフェクト株式会社

パーフェクト株式会社は、2026年5月19日（火）に開催される美容展示会「ビューティーワールド ジャパン 東京」において、デジラボビューティー主催のセミナーへ登壇することをお知らせいたします。

本セミナーでは、「AI×美容革命」をテーマに、美容業界におけるサロン経営の新常識として、AIおよびデジタルマーケティングを活用した実践的な戦略を3社共同で発信します。

■ セミナー概要

- イベント名：ビューティーワールド ジャパン 東京- 日時：2026年5月19日（火）12:20～13:10- 会場：東京ビッグサイト ルームF- テーマ：AI × 美容革命 「AIが美容業界を変えるサロンの未来」

本セミナーでは、サロン経営における、集客や売上といった課題に対し、AIとSNS活用による解決策を体系的に解説します。

また、AI肌診断を活用した新しいカウンセリング手法や、導入事例をもとにした売上向上の仕組み、さらに2030年を見据えた美容業界の展望についても議論。

「明日から売上に直結する」ことを重視し、現場で再現可能な実践的ノウハウを提供します。

■ 登壇者

- 井上 めぐみ（デジラボビューティー 理事）美容業界におけるデジタル活用戦略を体系化し、持続可能な業界の実現に向けた発信を行う。- 田儀 里紗（イセア株式会社 取締役）美容医療領域におけるデジタルマーケティングの実務を統括し、集客導線設計から施策立案まで幅広く担当。- 中川 良子（パーフェクト株式会社 ビジネスデベロップメントシニアマネージャー）IT・メディア業界での経験を背景に、美容・ファッション領域におけるAI活用を推進。国内外の多数ブランドとの実績を有する。

■ セミナーの提供価値

本セミナーでは、以下のような実践的価値を提供します。

- AI×SNSデータを活用した、成功率・単価・リピート率を高めモデルの紹介- iPad1台で完結する効率的な現場オペレーションの設計方法- AI肌診断とプロカウンセリングの融合による顧客体験の最大化について

これらの取り組みにより、顧客満足度・単価・リピート率のすべてを向上させるモデルは、エステサロンにおいても高い再現性を持つことが期待されます。

■ セミナー参加者限定キャンペーンのご案内

パーフェクト株式会社が提供するAI肌診断サービス「スキンケアプロ」は、iPad1台で簡単に肌解析を行い、顧客一人ひとりに最適なカウンセリングを可能にするソリューションです。

施術前に可視化されたデータを提示することで信頼を獲得し、顧客満足度や単価向上に貢献します。

なお、本セミナーにご参加いただいた方限定で、40日間無料キャンペーンをご用意しております。

■セミナー参加のお申し込み

セミナーへの参加をご希望の方は、以下よりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://liff.line.me/2008230071-89oGOUDP?unique_key=n9HC3J&ts=1776129024

■ パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=BTW-2026-seminar

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌分析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。

日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサステナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。