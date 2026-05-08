「シンガポール航空×マザー牧場」、「スクート×マザー牧場」シンガポールフェスティバル　スペシャルキャンペーン開催中！

株式会社 マザー牧場「シンガポール航空×マザー牧場」、「スクート×マザー牧場」

マザー牧場（千葉県 富津市）では、9月27日(日)まで「マザー牧場 シンガポールフェスティバル」を開催中！

今年、日本とシンガポールは外交関係樹立60周年を迎えました。

かつて南房総の地で、シンガポール国立植物園との友好の証として贈られたマーライオン像が時を経て、マザー牧場へやってきました。

日本とシンガポール両国の友好の絆を受け継いだマザー牧場と、空の架け橋であるシンガポール航空、スクートがタッグを組み、外交関係樹立60周年を記念した特別なコラボレーションを実施しています。

マザー牧場HP

▶▶https://www.motherfarm.co.jp/information/news/detail.php?CN=423798(https://www.motherfarm.co.jp/information/news/detail.php?CN=423798)

シンガポール航空HP

▶▶https://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/home#/book/bookflight(https://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/home#/book/bookflight)

スクートHP

▶▶https://www.flyscoot.com/jp(https://www.flyscoot.com/jp)

「シンガポール航空×マザー牧場」 クリスフライヤー新規入会者限定！豪華プレゼントキャンペーン

「シンガポール航空×マザー牧場」

キャンペーン期間中にクリスフライヤーに新規入会いただいた方の中から抽選で5名様に、マザー牧場とシンガポール航空の特別ギフトセットをプレゼント！

●期間

～2026年5月31日（日）

●対象

18歳以上の日本在住者

●応募方法

クリスフライヤー新規入会時に「クリスフライヤー入会プロモーション」にSQMFARMを入力し応募完了！

入会はこちら

▶▶https://www.singaporeair.com/ja_JP/ppsclub-krisflyer/registration-form/?joinKFPromo=SQMFARM

※マザー牧場の来場有無にかかわらずご参加いただけます

●賞品

抽選で5名様に【マザー牧場グランピング ペア宿泊券と10,000クリスフライヤーマイル】をセットでプレゼント

「シンガポール航空×マザー牧場」 マザー牧場来場者限定！オリジナルグッズプレゼント！

キャンペーン期間中にマザー牧場にて、クリスフライヤーの会員番号が分かるものをご提示いただくと、来場者限定のマザー牧場オリジナルグッズをプレゼント！既存・新規どちらの会員様も対象です。数量限定、なくなり次第終了です。

マザー牧場

●期間

～2026年5月31日（日）

●対象

すべてのクリスフライヤー会員（新規・既存）

●配布場所

マザー牧場まきば案内所、山の上案内所

「スクート×マザー牧場」 スペシャルキャンペーン

「スクート×マザー牧場」

キャンペーン期間中にスクートのメルマガに登録かつ、マザー牧場にご来場いただいた方限定のキャンペーン！

2名様にシンガポールまでの往復航空券、5名様にマザー牧場ペア入場招待券をプレゼント！

●期間

～2026年9月27日（日）

● 応募方法：

１.スクートのメルマガを登録！

メルマガ登録はこちら

▶▶https://mckhy-98ryh9qdz6v8379jrj19j0.pub.sfmc-content.com/sapmhs2bnoa

２.マザー牧場「シンガポール観光館内」に掲示されているキャンペーンQRコードから応募完了♪

※すでにメルマガ登録されている方もご応募いただけます。

●賞品

・シンガポール往復航空券（抽選で2名様）

・マザー牧場ペア入場招待券（抽選で5名様）

マザー牧場イベント「シンガポールフェスティバル」の特別展示

マザー牧場では、「シンガポールフェスティバル」を開催中。

イベント内のシンガポール観光館では、シンガポール航空、スクートの紹介エリアもあります！

旅行気分を味わうことができる展示エリアにぜひお立ち寄りください。

マザー牧場【シンガポール観光館】

●開催期間

～2026年９月27日（日）

●時間

平日 9：30～16：30

土日祝・夏休み 9:00～17：00

●場所

山の上エリア「多目的ホール」

●料金

無料

株式会社 マザー牧場 について

千葉県富津市の鹿野山に位置し、250ヘクタールの広大の敷地の中で牛や羊、馬、アルパカなどの動物たちとのふれあい体験や、菜の花や桃色吐息などの季節の花畑、バンジージャンプやジップラインなどのアトラクション、ソフトクリームやジンギスカンなどの牧場グルメ、牧場内に宿泊できるグランピング施設まで揃う、花と動物たちのエンターテイメントファームです。

マザー牧場の羊たち

【会社概要】

●社 名：株式会社マザー牧場

●所在地：千葉県富津市田倉940-3

●H P：https://www.motherfarm.co.jp/