香りが気になる方に無香性ヘアケアを

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、ホーユー株式会社（本社：愛知県名古 屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）の無香性ブランド「mushu（ムシュ）」に、当 社独自技術「臭気中和法」※が採用されたことをお知らせします。このブランドは、「無臭を目指す」という新し いコンセプトで作られており、シャンプーとトリートメントが 2026 年 5 月 10 日からホーユーより Amazon にて販売開始予定です。

本商品は、妊娠期の体調変化や嗅覚過敏など、香りに配慮が必要な生活シーンを想定して開発された無 香性ヘアケアです。当社は開発段階から参画し、独自技術「臭気中和法」を応用した処方設計を技術面から 協力することで、ホーユーと共同開発を行いました。

当社は、長年培った処方設計技術を生かし、人々の生活の質向上に沿ったものづくりを推進してまいります。

当社独自技術「臭気中和法」について

「臭気中和法」を応用した無香性ブランド 「mushu（ムシュ）」（ホーユー 提供）

「臭気中和法」は、ヒトの嗅覚受容メカニズムに基づき、悪臭成分と特定の香調要素との相互作用を利用し て臭気知覚を低減する当社独自の処方設計技術です。強い香りで臭気を覆うマスキングとは異なり、臭気の 知覚そのものを抑制する点を特長としています。

図 1．ニオイを感じるしくみ図 2．電気信号を波長としたイメージ

技術的ポイント

本技術の設計思想を応用し、合成香料を使用せず、原料由来の基剤臭を含めた処方全体の臭気バランス を最適化しました。複数原料の組み合わせや配合設計を精査することで、使用時における臭気の違和感低減 を図っています。 ※本技術は、ニオイを感じないことを保証するものではありません。

開発経緯

図 3．「mushu」ヘアケアの臭気測定結果 ※2025 年 9 月 4 日生産前サンプルによる当社臭気判定士による測定結果 ※上図は製品のニオイを感じないことを保証するものではありません。

近年、香り付き製品が増える一方で、体調やライフステージ、生活環境により香りを負担に感じる人も増加 しています。ホーユーが「無臭」をコンセプトとした新ブランド「mushu」を企画する中、当社は開発初期段階から 参画し、臭気制御および処方設計技術の観点から技術的な協力を行うことで、本商品の共同開発を実現しま した。

今後の展開

商品名 ： ムシュ シャンプー／ムシュ トリートメント （内容量：400mL／400g） 価 格 ： 1,780 円（税抜） 発売日 ： 2026 年 5 月 10 日（日） （Amazon で販売開始予定）

●“無臭を目指す”という新発想。無香性ブランド「mushu」登場。

https://www.hoyu.co.jp/news/001352.html

●「mushu」商品ページ

URL https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWZR91JH

【用語説明】

※ 独自技術「臭気中和法」： 臭気中和は古くから知られている一般的な技術概念です。本件における独自性は、臭気中和そのものではな く、一般家庭向けヘアケア製品に応用することを前提とした配合・処方設計および実使用環境を想定した技術 応用にあります。

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目 501 番地 代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広 創業：1905 年（明治 38 年） 創立：1923 年（大正 12 年） 資本金：1 億 1000 万円 従業員数：1,080 名 (2025 年 10 月 31 日時点) 連結売上高：527 億円（2025 年 10 月 31 日決算） 国内生産拠点：瀬戸工場（愛知県瀬戸市山の田町 106 番地の 2）、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町 985） 事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売 HP アドレス：https://www.hoyu.co.jp/

第一工業製薬株式会社 会社概要

本社：京都府京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2 代表：代表取締役社長 山路 直貴 創業：1909 年（明治 42 年） 創立：1918 年（大正 7 年） 資本金：88 億 95 百万円 事業内容：各種工業用薬剤、健康食品などのライフサイエンス関連製品の製造・販売 HP アドレス：https://www.dks-web.co.jp/

以 上

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報 IR 部

TEL. 075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

コーポレートサイト https://www.dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2