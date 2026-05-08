＼見て・触って・遊んで・学べる／　“もしも”に備える防災フェス『もしもFES名古屋2026』 名古屋・栄にて5月16日（土）-17日（日）開催！

全国労働者共済生活協同組合連合会

こくみん共済 coop 〈全労済〉（全国労働者共済生活協同組合連合会 代表理事 理事長：打越 秋一）は、メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社 代表取締役社長：清水 伸司）とともに、愛知県・名古屋市の後援のもと、「防災・減災」の普及啓発を目的とした防災フェス『もしもFES名古屋2026』を今年も開催いたします。

イベントでは、災害が起きる“前”に備えておく必要があるものや、災害が起きた“後”どうすればいいのか、“もしも”を考えるコンテンツを多数ご用意しました。防災グッズを試せるブースや、ワークショップ、起震車や消防車両の展示など、見て・触って・遊びながら防災を学ぶことができます。

さらに今年は、元メ～テレアナウンサーの島津 咲苗が「もしもFES名古屋2026アンバサダー」に就任しました。

5/16(土)-17(日)の両日開催するオープニングステージでは、東海3県の方々に必要な日々の備えをお伝えします。2日間を通して、島津アナと一緒に楽しく“もしも”を学びましょう！

その他にも、メ～テレの番組や限定コンテンツが盛りだくさん。ステージでは、今年もメ～テレのメ～ロメロ！アンバサダーとポッカレモン消防音楽隊がコラボし、ウルフィダンスや防災を学べる紙芝居を披露します。また、夕方のニュース情報番組「ドデスカ＋」と連動したステージには、濱田隼メ～テレアナウンサーや山田修作気象予報士が出演。お馴染みの「ウルフィ3択」を一緒に、生で体験できます。

【「もしもFES名古屋 2026」開催概要】

会 期：2026年5月16日（土）- 17日（日） 10:00～16:00

会 場：Hisaya-odori Park内のメディアヒロバ/中部電力 MIRAI TOWER ヒロバ/テレビトーヒロバ

入場料：無料

主 催：こくみん共済 coop 〈全労済〉、メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）

後 援：愛知県・名古屋市

公式サイト：https://www.nagoyatv.com/moshimo-fes/

※イベント内容は、予告なく変更・中止する場合があります。予めご了承ください。

【開催コンテンツ（一部）】

●こくみん共済 coop ブース

・「新聞紙スリッパつくり」身近なものを使って、災害時に役立つグッズを作ろう

・「防災リュック展示」家庭で準備しておくべきグッズを学ぼう

・「地盤診断」お住まいの地域の地盤リスクを診断。地震や液状化への備えを学ぼう

・「災害VR体験」 災害現場を疑似体験。いざというときの行動を身につけよう

●メ～テレコンテンツ

・「防災の“はじめて”を無くそう」メ～テレ防災特番でも使用したパネルの展示／リポート体験

・アウトドアメディア「ハピキャン」による、災害時に役立つキャンプグッズ展示

・防災知識をスタンプラリーで学ぼう！オリジナルの「もしもタオル」がもらえる「もしもスタンプラリー」

＜名古屋テレビ放送株式会社＞

本社所在地：〒460-8311 愛知県名古屋市中区橘2丁目10番1号

設立：1961年9月 代表者：代表取締役社長 清水 伸司 事業内容：テレビ放送事業

＜こくみん共済 coop ＞

正式名称：全国労働者共済生活協同組合連合会

たすけあいの生協として1957年9月に誕生。「共済」とは「みんなでたすけあうことで、誰かの万一に備える」という仕組みです。少子高齢社会や大規模災害の発生など、私たちを取り巻く環境が大きく変化しているなか、こくみん共済 coop は、「たすけあい」の考え方や仕組みを通じて「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」にむけ、皆さまと共に歩み続けます。

◆こくみん共済 coop たすけあいの輪のあゆみ：https://www.zenrosai.coop/web/ayumi/