“中部横断自動車道が繋ぐ”山梨・静岡 連携ものづくり商談会 参加受注企業募集
株式会社山梨中央銀行
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-355-a1f7d6719f0d0ce3d57c6aefb4b6d899.pdf
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-355-44708fc218518074d5db343357d8b22c.pdf
株式会社山梨中央銀行（代表取締役頭取・古屋 賀章）は、株式会社静岡銀行（代表取締役頭取・八木 稔）、公益財団法人やまなし産業支援機構（理事長・山本 盛次）、公益財団法人静岡県産業振興財団（理事長・中西 勝則）と連携し、山梨県および静岡県内の中小企業の受注機会の創出ならびに販路拡大を目的として、「“中部横断自動車道が繋ぐ”山梨・静岡 連携ものづくり商談会」を開催します。
山梨県・静岡県の両県合同の商談会は、今回が５回目の開催になり、参加発注企業は86社を予定しています。
新規取引先の開拓および新たなビジネスチャンス獲得の機会としてご活用ください。
＜参加申込書はこちら＞
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＜発注企業一覧はこちら＞
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