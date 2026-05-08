東京都の都立学校向け生成AIサービス「都立AI」の2026年度 改修・保守・運用等業務を受託

コニカミノルタジャパン株式会社

コニカミノルタジャパン株式会社（以下、コニカミノルタジャパン）は、東京都教育庁の「都立学校向け生成AIサービス（以下、都立AI）」の改修・保守・運用等業務を受託したことをお知らせします。

これにより、コニカミノルタジャパンは2026年度も継続して「都立AI」の保守・運用を担うとともに、生成AIの技術進歩に伴う機能改修や、現場でのさらなる活用定着に向けた研修や情報発信等についても適宜実施します。全都立学校256校の児童生徒および教職員約17万人が、安心・安全かつ日常的に生成AIを利用できる環境を引き続き提供し、学びの質の向上と校務改善を支援していきます。

【「都立AI」について】

コニカミノルタジャパンは、2025年4月に「都立AI」の構築及び機能拡張・保守・運用等業務を受託し、これまで同社の教育事業で培ってきた知見とAI基盤構築技術を活かして、都立学校専用の教育用生成AI基盤を構築しました。同年5月の運用開始以降、教育現場における多様な使い方に柔軟に対応したサービスの提供を通じて、児童生徒の学びの質向上や、校務の効率化による教員の負担軽減などを支援してきました。

【東京都教育庁 職員のコメント】

「都立AI」の本格運用開始から約1年が経ち、生成AIは一部の先進的な教員・児童生徒が利用する特別なものではなく、授業・校務の中で日常的に使われる「共通ツール」としての浸透が見られています。教員の間では、授業のテーマ整理や壁打ち、校務における文書作成の効率化などで主に利用され、児童生徒の間では、授業の振り返りや話し合いの前に多様な視点を得るツールとして活用されていました。また協働学習では、生成AIとの対話を通じて自分の考えが深まったことで、他の児童生徒と積極的に意見交換を行う姿も見られ、生成AIは「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させる鍵になると期待しています。

今後は高校や特別支援学校を中心に進めてきた研究開発的な取り組みを小・中学校へと広げ、さらなる事例の蓄積を進めていきたいです。加速する技術の進展を追いかけつつ、教育の本質に立ち返った授業改善をこれからも追求していきます。

【参考】

東京都教育庁職員のコメントを収録した「都立AI」導入事例を下記Webページにて公開しています。

- URL: https://tomolinks.konicaminolta.jp/case/toritsu-ai/(https://bs-offers.konicaminolta.jp/tomolinks/case_toritsuai_pr2/)

【コニカミノルタジャパンの教育業界における取り組みについて】

コニカミノルタジャパンは、学び方や理解のペースが異なる多様な児童生徒への学びの機会の提供と個別最適な学びの実現、また教員不足や多忙な職場環境といった教育現場における社会課題の解決を目指し、生成AIや教育データを活用した学習支援サービス「tomoLinks」を2019年より展開しています。

「tomoLinks」では、児童生徒向けの対話型生成AIとして、授業目的に応じたAIのふるまい設定で協働学習や探究学習の効果を高める「チャッともシンク」、親しみやすいキャラクターを模したAIが一人ひとりの学習に寄り添う「学習伴走型AI」を提供しています。また今年度中には、ツールをまたいで散在する教育データを統合して分析し、着目すべき箇所の提示まで行うことで教員の気づきと行動を支える「先生×AIアシスト AIダッシュボード」を提供開始予定です。いずれも文部科学省の「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)(https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_003.pdf?_fsi=6AWPKSh0)」に準拠し、教員と13歳未満を含むあらゆる児童生徒が、生成AIを教育現場で安心して利用できる環境を実現しています。

- 「tomoLinks」公式サイト：https://tomolinks.konicaminolta.jp/(https://bs-offers.konicaminolta.jp/tomolinks/pr20260508_2/)

「tomoLinks」「チャッともシンク」は、コニカミノルタ株式会社の商標または登録商標です。