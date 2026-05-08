【健保組合の保健事業を支援】加入者の運動不足対策を“継続運用できる施策”へ。運用設計からレポート化まで支援するプログラムを提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、健保組合の保健事業として実施しやすい「運動習慣改善プログラム」の提供を開始しました。

オンライン運動と対面指導を組み合わせ、参加導線の設計から実施管理、実施後のレポート化までを一体で支援します。

原宿駅前の健康増進施設運営で培ったメディカルフィットネスの実装知見を活かし、運動施策を「実施して終わり」にせず、継続運用として回る形で整備します。

提供開始の背景

運動不足は幅広い年代で課題になりやすい一方、保健事業として実施する際には、次の運用課題が発生しやすくなります。

- 参加者が集まらず、実施率が伸びない- 単発で終わり、継続率が上がらない- 実施後の振り返りやレポート化が後回しになり、次年度に改善が残らない- 保健師・産業医が施策設計や関係者調整に追われ、運用負担が増える

本プログラムは、運動施策の中身を増やすのではなく、参加導線と運用の型を先に整えることで、実施率・継続率を担保しやすい「実施できる保健事業」へ落とし込むことを目的に設計しました。

プログラム概要（オンライン／対面／健康教育を一体提供）

本プログラムは、実施環境（拠点分散、在宅、シフト等）に合わせ、オンラインと対面を組み合わせて提供します。過度な個社カスタムで運用が重くならないよう、標準の運用テンプレートをベースに組み立てます。

提供内容- オンライン運動：短時間で参加しやすい構成、時間帯分散、継続前提の設計- 対面指導：集合型実施やオンサイト等、実施場所・導線・運営負担を踏まえて設計- 健康教育：運動を続けるための判断軸（頻度、強度、休み方、習慣化の工夫）を分かりやすく整理- 運用支援：周知文面、申込導線、リマインド、実施管理（参加状況の整理）- レポート化：実施内容、参加状況、次回改善点を定型フォーマットで整理

重要事項

- 本プログラムは医療行為（診断・治療・処方等）を提供するものではありません。- 特定の効果を保証するものではありません。実施率・継続率の改善と運用最適化により、実行確度を高める設計です。- 個人を特定しない形での傾向把握を前提に、運用設計を行います（取り扱いは各組織の規程に準拠）。

導入メリット（保健師・産業医・担当者の工数を減らす設計）

運動施策を「回る形」に固定できる

周知、申込、リマインド、実施頻度、実施形式をテンプレ化し、属人運用や手戻りを抑えます。

実施後のまとめ作業が軽くなる

実施ログと整理フォーマットを前提に進めるため、年度末の突貫整理を減らしやすくなります。

継続前提の設計で、単発化を防ぐ

無理のある設計を避け、継続しやすい頻度・強度・時間帯に落とし込みます。

稟議・意思決定で説明しやすい状態を作る

メディカルフィットネスの実装知見に基づき、運用の論点（対象、実施形態、実施管理、レポート化）を整理した上で導入できるため、検討材料が揃いやすくなります。

フラクタルワークアウトの特徴

- 原宿駅前の健康増進施設運営で蓄積したメディカルフィットネスの実装知見を、保健事業の運用に翻訳して提供- オンラインと対面を組み合わせ、拠点分散・在宅・シフト等の制約下でも実施しやすい設計- 参加導線と実施管理、レポート化までを一体で整備し、次年度に改善が残る運用を重視

導入の流れ

- 初回相談（現状施策、対象規模、実施条件、運用負荷の整理）- 実施設計（オンライン／対面の組合せ、頻度、時間帯、導線、レポート形式を確定）- 運用開始（周知・申込・リマインドを含めて実施）- 実施状況の整理（参加状況と次回改善点をレポート化）

ご相談について

本プログラムは、加入者の運動不足対策を「実施して終わり」にせず、オンライン運動・対面指導・健康教育を組み合わせて、保健事業として回る運用とレポート化までを一体で支援する運動習慣改善プログラムです。

- 既存施策の一部補完としての導入も可能- どの健康課題からでも相談可能- 既存施策の一部補完・外部委託も可能

導入検討に必要な実施イメージと運用設計のたたき台をご提示しますので、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/