【ホテルインターゲート東京 京橋】特別イベント「INTERGATE Local Relation ＠Tokyo」開催　開催時期：2026年5月18日（月）～5月24日（日）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート東京 京橋（東京都中央区、支配人：與座 拓矢）では、2026年5月18日（月）～5月24日（日）まで、ご当地の名品を楽しめる特別イベント「INTERGATE Local Relation @Tokyo ～香り立つ日本茶と和菓子を味わう一週間～」を開催いたします。

全国5都市（京都・東京・広島・金沢・大阪）に展開する価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、ご当地の名品をホテルのラウンジで楽しめるご宿泊のお客様限定の特別イベント「INTERGATE Local Relation」を、各ホテルで月替わりに開催しております。

今回は、豊島区巣鴨を拠点に移動式日本茶専門店を展開する「茶の利（ちゃのり）」とコラボレーションし、2026年5月18日（月）～5月24日（日）のハッピーアワー（17:00～19:00）にて、日本茶インストラクターが厳選した日本茶の飲み比べと、お茶の旨みを引き立てる和菓子のペアリングをご提供いたします。

さらに5月23日（土）18：00～19：00には、「茶の利」より日本茶インストラクターをお招きし、歴史や淹れ方のコツなどを学びながら、温度による日本茶の味わいの変化や茶がらの試食をご体験いただける飲み比べ体験会「Japanese Tea Lab. ～日本食とお茶の飲み比べ～」を実施。ご参加の上、アンケートにご協力いただいた方には手土産用巾着のプレゼントもご用意しています。

伝統とモダンが交差する京橋の地で、日本茶の新たな魅力を再発見していただき、香り高い一杯とペアリングに心ほどける安らぎのひとときをお過ごしください。

「INTERGATE Local Relation @Tokyo

～香り立つ日本茶と和菓子を味わう一週間～」

URL：https://www.intergatehotels.jp/tokyo-kyobashi/recommendation/22096.html

・開催時期：

2026年5月18日（月）～5月24日（日）17:00～19:00

・開催場所：

ホテルインターゲート東京 京橋 2Fインターゲートラウンジ

・対象：ご宿泊のお客様

・料金：無料

・提供内容：「茶の利」が厳選した日本茶3種（1日各10杯限定）と日本茶に合う和菓子を提供いたします。

1日限定特別イベント「Japanese Tea Lab. ～日本食とお茶の飲み比べ～」

1日限定で「茶の利」の日本茶インストラクターにお越しいただき、旬の新茶・知覧茶を4種の淹れ方で愉しむ体験会を開催いたします。プロの解説や茶がらの試食、日本茶インストラクターが監修したおにぎりやお漬物のお茶請けセットとともに日本茶を堪能いただけます。ご参加の上、アンケートにお答えいただいた方にはもれなく、手土産用巾着袋もプレゼントいたします。

◆開催日時：2026年5月23日（土）18:00～19:00

◆協力：茶の利 https://chanori.tokyo/

【インターゲートラウンジ サービス内容について】

ご宿泊中、何度でもご利用いただけるカフェスタイルのラウンジです。

時間帯に応じてこだわりのコーヒーなどのソフトドリンクやお酒、夜食や朝食などをご用意しております。

※ご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。（朝食・一部アルコールは有料です。）

6:00～ 7:00 こだわりのコーヒー・スムージー

7:00～10:30 焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん

10:30～20:00 こだわりのコーヒー・ソフトドリンク

15:00～20:00 アフタヌーンサービス

17:00～19:00 ハッピーアワー（カクテル・ワイン等）

20:00～22:00 ナイトタイム（お茶漬けバイキング）

インターゲートホテルズ イベントカレンダー

URL：https://www.intergatehotels.jp/news/3153.html

価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、「人と人」「ホテルと人」「地域と人」をつなぐコミュニケーションの場としてラウンジスペースをご用意し、地域の伝統や文化を体験することができるイベントを定期的に開催しております。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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ホテルインターゲート東京 京橋

東京メトロ銀座線京橋駅・都営地下鉄浅草線宝町駅より徒歩1分の好立地。世界的にも認知度が高い、東京の伝統工芸である「江戸切子」をデザインモチーフとしています。東京という最先端の都市の中心地である京橋を表現するため、金物などの素材やビビッドな色彩を用いることで、伝統的な味わいを取り入れつつも、現代的な雰囲気を感じさせる空間にアレンジ。客室の壁に切子のグラフィック柄を取り入れ、ホテル全体でモチーフのつながりを表現しています。

※ホテルインターゲート東京 京橋は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称： ホテルインターゲート東京 京橋

所在地： 東京都中央区京橋3-7-8

TEL： 03-5524-2929

開業： 2018年4月1日

構造： 地上17階

客室数： 200室

URL： https://intergatehotels.jp/tokyo-kyobashi/

Facebook：https://www.facebook.com/tokyo.intergate/

X: https://twitter.com/intergate_tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_tokyo/