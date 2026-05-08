【長野県東御市】移住＆キャリアセミナーを東京・銀座で開催

東御市

長野県東御市は、2026年6月14日（日）、銀座NAGANO 5Fイベントスペースにて、転職・起業・新規就農に関心のある方を対象とした「東御で働く・創る・作る 移住＆キャリアセミナー」を開催します。

本セミナーでは、東御市へ移住し、地域で新たなキャリアを築いているゲストスピーカーを迎え、地方での働き方や暮らし方について、実体験を交えながら紹介します。

「地方公務員として働いてみたい」

「いつか地方で起業したい」

「自然の近くで子育てをしながら暮らしたい」

「農業に挑戦してみたい」

そんな思いを持つ方に向けて、東御市でのキャリアと暮らしを具体的にイメージできる機会を提供します。

キャリアを変える。暮らしも変わる。東御市で考える“次の働き方”

本イベントでは、東御市の紹介をはじめ、公務員試験の概要、新規就農や移住者の就業事例について紹介します。

また、東御市に移住し、農業や起業に取り組むゲストスピーカーによるクロストークを実施。

地域おこし協力隊を経て起業した先輩移住者や、東御市で農業を始めた実践者が、地方で“働く”“創る”“作る”ことのリアルを語ります。

セミナー後半には、ゲストや市職員と気軽に話せる交流タイムのほか、希望者向けにキャリアコーディネーターとの個別就業相談も実施します。

開催概要

イベント名

東御で働く・創る・作る 移住＆キャリアセミナー

日時

2026年6月14日（日）14:00～15:30

※受付開始 13:45

会場

銀座NAGANO 5F イベントスペース

東京都中央区銀座5丁目6-5 NOCOビル

開催形式

現地参加・オンライン配信

定員

現地10名程度

参加費

無料

対象

転職、起業、新規就農、Uターン・Iターン、地方での働き方や暮らしに関心のある方

申込締切

2026年6月13日（土）正午

主催

東御市

プログラム

14:00～14:15 オリエンテーション

東御市の紹介、公務員試験の概要、新規就農・移住者就業の紹介

14:15～15:00 ゲストスピーカーによるクロストーク

「東御で働く・創る・作るということ」

15:00～15:30 交流タイム／個別就業相談

ゲストや市職員とリラックスして話せる時間です。希望者には、キャリアコーディネーターとの個別就業相談も実施します。

ゲストスピーカー

荻原 美波 さん

東御市内で「MinamiFarm」を営み、イタリアンミニトマトを中心とした有機農産物の生産・販売、農業体験の受け入れなどを行う。

また、「おぎはら園」でぶどう栽培に携わるほか、合同会社まるごとでは地域交流型の農業事業にも取り組んでいる。東御市の自然や環境に魅力を感じて移住し、現在は夫と子ども1人の3人暮らし。

小林 拓馬 さん

東御市を拠点に、動画撮影・制作、英語／日本語教室、YouTube運営などを行う「pine」を運営。

オンライン教会「Cloud Church」で牧師としても活動している。子育て環境を求めて家族で東御市へ移住し、地域おこし協力隊としてSNSや動画による地域の魅力発信にも携わった。現在は妻と3人の子どもの5人暮らし

こんな方におすすめ

参加特典

- 首都圏在住の学生、第二新卒の方- 転職を検討している社会人の方- 公務員の仕事に関心がある方- 農業に興味がある方- 起業に興味がある方- Uターン、Iターンに関心がある方- 地方での働き方やキャリアについて知りたい方- 将来の選択肢として、地方就職や移住を考えてみたい方

参加者には、東御市オリジナルノベルティや、くるみ等の東御市の特産品を用意しています。

参加にあたって

本イベントは、企業説明会や就職説明会ではありません。服装は自由です。

また、移住や選考を前提とした説明会ではなく、情報収集を目的とした参加も歓迎します。

まずは、東御市での働き方や暮らし方を知るところから始めてみませんか。

申込方法

申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceN6HwtFokKT7SVH9mmfjsp2EbXBCMKULnUCoGAmQ2AiGj2Q/viewform)よりお申し込みください。

※申込期限：2026年6月13日（土）正午

問い合わせ先

東御市企画振興課 移住定住・シティプロモーション係

電話：0268-71-6790

メール：iju@city.tomi.nagano.jp