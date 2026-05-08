【箱根ホテル小涌園】箱根エリア初！蛇口をひねるとカルピス！？夢の体験がついに箱根へ！泊まって楽しむ新名物誕生

藤田観光株式会社

家族みんなで楽しめる温泉・自然・食事が揃い、赤ちゃんや小さなお子さま連れでも安心して滞在できる箱根ホテル小涌園（所在地:神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、支配人:阪本清嗣）では、アサヒ飲料株式会社様のご協力のもと、ご宿泊のお客さまに夢の体験をお楽しみいただける『カルピス(R)じゃぐち』を導入し、2026年5月9日(土)より提供を開始いたします。

「カルピス(R)じゃぐち」は、蛇口をひねると「カルピス」をそのまま飲むことができる専用機材で、日本国内での設置は 10例目となり、箱根エリアでは初となります。安心・安全に配慮した提供方法を採用しており、大人からお子さままで世代を問わずお楽しみいただけます。

当ホテルでは、箱根の自然を感じながら、隣接する箱根小涌園ユネッサンが滞在中入り放題で利用でき、幅広い年齢層のお客さまにお楽しみいただいております。この度、新たに『カルピス(R)じゃぐち』を導入し、日常では味わえない“遊び心ある体験価値“が新たに加わり、お子さまの「自らできた」という体験や大切な人と一緒に「カルピス」を楽しむ思い出づくりを、箱根旅行の滞在中にお楽しみください。

新緑が美しく輝くこの季節、箱根ホテル小涌園でゆったりとお過ごしいただき、新名物「カルピス(R)じゃぐち」をぜひ皆さまでご体験ください。

カルピスじゃぐち 概要

蛇口をひねるとカルピスが！「カルピス(R)じゃぐち」

【設置期間】2026年5月9日(土)～通年 (予定)

【提供時間】17：00～21:30

【料金】1杯100円(税込)、専用カップをBar1959にてお買い求めください。

(支払い方法：各種クレジットカード、バーコード決済のみ 現金不可)

【提供場所】Bar1959(4階)

○Bar1959にて、1ドリンクオーダーいただいたお客さまには、

専用カップ1個(1杯分)をお渡しいたします。

専用カップ受け取り後は、ご自身で蛇口をひねって、カルピスをお楽しみください。

箱根ホテル小涌園 概要

箱根ホテル小涌園外観

◆箱根の温泉・自然・食事を楽しめる次世代型リゾートホテル

◆箱根ホテル小涌園の宿泊者は、滞在中何度でも箱根小涌園ユネッサン・元湯 森の湯が入り放題！

箱根小涌園ユネッサン 概要

公式HP :https://www.hakone-hotelkowakien.jp/おススメ宿泊プラン :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10189152箱根小涌園ユネッサン

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。2023年に流れるプール「ボザッピィリバー」を増設し、2025年には屋外のウォータースライダーが光の輪をくぐり抜ける「カラフルライン」と滑りながら360度旋回する「ボシャットライン」の２レーンを備えた「ロッキーズスプラッシュ」としてリニューアルしました。そして、2026年1月1日には開業25周年を迎え、アニバーサリープロジェクト「PROJECT NICO NICO」が始動。

キャラクターコラボイベントや季節を感じられるお風呂イベントもたくさん実施予定！ご家族やお友達とユネッサンで楽しいひとときをお過ごしください。

藤田観光株式会社 概要

公式HP :https://www.yunessun.com/藤田観光株式会社

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、 1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値 を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式 HP :https://www.fujita-kanko.co.jp/ブランドムービー公開中！ :https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

宿泊のご予約に関するお問い合わせ

箱根ホテル小涌園 予約センター

TEL： 0465-22-5489（10：00～18：00）

本リリースに関するお問い合わせ

箱根ホテル小涌園 顧客課

TEL： 0460-82-4111 ／ FAX： 0460-83-9155

Mail：pr-hotelkowakien@kowaki-en.com