家庭料理テイクアウトの「マチルダ」が5周年！5月11日からの特別ウィークは、大人も子どもも楽しめる「にぎやかなお祭り」で、日常の夜ごはんを心躍る体験へ

株式会社マチルダ

株式会社マチルダ（本社：東京都江東区、代表取締役：丸山由佳、以下 当社）が提供する家庭料理のテイクアウトステーション「マチルダ」（以下 マチルダ）は、2026年5月17日にサービス開始5周年を迎えます。これを記念し、2026年5月11日（月）から5月15日（金）の5日間、全ステーションにおいて特別献立を提供し、お客様が参加できる体験型のイベント「マチルダ5周年祭」を開催することをお知らせします！

1年に1度だけの、特別な5日間の献立をご紹介！

5周年を祝う特別な5日間は「にぎやかなお祭り」をコンセプトに、お客様への感謝を込めて、心踊る仕掛けをたっぷり詰め込みました。

マチルダの定番人気メニューたちが大集合！お祭り気分を盛り上げるアレンジを加えた献立を日替わりで提供します。大人も子どもも、蓋を開ける瞬間が待ち遠しくなる…そんな特別な5日間です。

＜5周年祭スペシャル献立＞

5/11（月）

- 主菜：鶏もも肉の唐揚げ ～お野菜スイートチリサルサ付き～- 副菜：香ばしブロッコリーのジャーマンポテト風- 汁物：かぼちゃの冷製ポタージュ

5/12（火）

- 主菜：エノキ入りふんわりつくね串 ～焼きネギ添え～- 副菜：タコ入りお好み焼き- 副菜：しみしみ冷やしおでん

5/13（水）

- 主菜：自分ではさむミニフィッシュバーガー- 副菜：茄子のミートペンネグラタン- 副菜：枝豆ポテサラのせ！サウザンアイランド風サラダ

5/14（木）

- 主菜：鮭のムニエルと焼きとうもろこし ～和風玉ねぎソース～- 副菜：モロヘイヤと長芋のネバネバカラフル和え- 汁物：手毬麩と菜の花のお吸い物

5/15（金）

- 主菜：とろとろオムレツがけビーフシチュー- 副菜：3種の野菜フライ ～シャカシャカコンポタパウダー付き～- 副菜：カラフルトマトのパーティーサラダ- デザート：さつまいもムースのりんごコンポートのせ

※献立によっては売り切れも予想されますので、早めのプラン作成・変更をオススメしております。5月11日（月）～15日（金）の献立は、5月3日（日）0:00より5月9日（土）23:59まで受け付けております。

＜ 5周年記念！5日間連続注文特典＞

5周年祭の全5日間（5/11～5/15）、すべてのごはんをご注文・お受け取りいただいた方全員に、マチルダ5周年記念ノベルティ「オリジナルしゃもじ（ブナ材）」をプレゼントいたします！ 木のぬくもりを感じる質感に、マチルダのキャラクター「モア」の焼印が入った、今回だけの特別なアイテムです。

定期プラン、当日注文、いずれのプランでご注文いただいても、5日間すべて受け取った方が対象となります。最終日の金曜日にステーションにてお渡しいたしますので、どうぞお楽しみに！

＜ステーションがまるで「お祭り会場」に！キッズくじ引き＞

「ステーションへ行くのが楽しみ！」という体験を届けるため、期間中、ごはんを注文している日は1日1回、お子様限定で挑戦できる「キッズくじ引き」を実施します。兄弟・姉妹でのご来店も大歓迎です。

1等には、「おすわりモアのぬいぐるみ」が登場。スタッフもオリジナルのはっぴを着用し、ステーションを賑やかなお祭りの熱気で彩り、子どもたちを笑顔でお迎えします！

マチルダについて

マチルダの夜ごはんは800種類以上のメニューがあり、季節のイベント献立や、違う国の文化や社会課題などを知るきっかけとなる献立など、子どもたちの「楽しい！」「食べてみたい！」につながる “コンテンツとしての「食」体験” を提供しています。さらには、マチルダのステーションでのごはんの受け取りやステーションスタッフとのコミュニケーション、配布物をきっかけにした食卓での会話、企画に参加した思い出など、すべての体験が「子どもが無邪気でいられる社会を創る」というミッションの実現に繋がると信じています。

注文は全てLINEで完結し、ご家庭に合わせた頻度と量で、日替わりの家庭料理を受け取ることができます。当日の注文も数量限定で各日7:00~13:00まで承っており、一食分から気軽にご利用いただけます。

・ご利用はこちらから: https://matilda.kitchen/

株式会社マチルダについて

・所在：東京都江東区辰巳2-4-4 Imas Canalside ５階

・設立：2021年1月27日

・代表：代表取締役 丸山由佳

・事業内容：家庭料理のテイクアウトステーション「マチルダ」の開発及び運営

・コーポレートサイトURL： https://matilda.kitchen/about

本件に関するお問い合わせ先

取材や提携のご連絡は、pr@atmatilda.com までご連絡ください。

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。