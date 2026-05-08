金田朋子、南央美ら人気声優が参画！NTT西日本の音声AI事業「VOICENCE」新たに5名の声優・アナウンサー追加

NTT西日本株式会社 VOICENCEカンパニー

NTT西日本株式会社（代表取締役社長：北村亮太、以下NTT西日本）は、声優・俳優・アーティスト・芸人などの実演家の声の権利を守り、声の価値を高める音声AI事業「VOICENCE（ヴォイセンス）」にて2026年５月８日より新たに5名の声優・アナウンサーならびに声優・俳優のマネジメントを行う株式会社アミュレートが参画いたします。

■拡大する音声AI市場と「声の信頼性」を巡る課題

2025年10月にNTT西日本が音声AI事業「VOICENCE」を開始して以降、音声AI市場ではスタートアップ企業の台頭や大手企業の参入が相次ぎ、市場環境は急速に変化しています。その一方で、権利処理や利用ルールの標準化は依然として発展途上にあり、業界全体で模索が続いている状況です。まさに現在は、音声や話し方そのものが知的財産として扱われる「音声IP」の黎明期であり、その活用と保護の在り方が問われています。

こうした状況の中、NTT西日本は、音声AI市場における信頼性の確立と健全な発展を見据え、「VOICENCE」を通じて音声IPの適正な活用と権利保護の両立に取り組んでいます。同サービスでは、NTT西日本独自のブロックチェーン技術を活用した「声の真正性」証明により、IPホルダーの権利を保護しながら、安心・安全かつ信頼性の高い音声活用を実現します。

■声優・アナウンサー5名参画による音声IP拡充と活用領域の拡大

これまで「VOICENCE」では、俳優・別所哲也さんや声優の花江夏樹さん、春日望さん、バーチャルYouTuberのKizunaAIさんをVOICENCEパートナーとし、広告やコンテンツ領域において音声活用の取り組みを進めてきました。

こうした中、さらなる音声IPの拡充を図るため、今回新たに仲村宗悟さん、内田彩さんら5名の声優、野嶋紗己子さんらアナウンサーおよび声優・俳優のマネジメントを行う株式会社アミュレートが参画いたします。これにより、ナレーションからキャラクターボイスまで幅広いニーズに応えることが可能となり、企業やコンテンツ制作における音声活用の可能性をさらに広げます。

【VOICENCEパートナー（敬称略）】

新たにVOICENCEに「声」をお預けいただくパートナーのみなさま南央美さんコメント

色々と変化の大きい時期ですので、不安も懸念も皆様とたくさんお話をさせていただいて、思いもよらない場所へ、そして楽しい事への新たな一歩を踏み出せるひとつの動きとして、ご協力できればと参加させていただきました。これからも色々な事が動いていくであろう世界の中で、演者も聞いてくださる方々も楽しめる表現の世界が広がる事を願っております。

野嶋紗己子さんコメント

“声”が持つ力や可能性を、テクノロジーによってより多くの方に届けられることに、大きな可能性を感じています。VOICENCEを通じて、自身の声が新たな価値として社会に届いていくことを大変嬉しく思うと同時に、音声分野の今後の可能性に心からワクワクしております！

株式会社アミュレート 代表取締役社長 斉木隆氏コメント

昨今、音声業界では生成AIとの向き合い方が活発に議論されておりますが、タレントマネジメントを行うアミュレートは、音声IPの適切な活用とタレントの権利保護に重きをおいている「VOICENCE」のアイデンティティに強く共感をしております。数々の作品における総合芸術の一翼を担っている声優、アーティストの創造性を確りと守り、新たなビジネスモデルを構築することにより、業界全体の更なる発展に寄与して参ります。

■今後の展開

今後は、同一IPにおいて複数の音声バリエーションを展開し、より多様な表現ニーズに応えるとともに、企業やブランドごとの世界観・トーンに応じた最適な声のマッチングを提供してまいります。また、IPホルダーの皆様との対話と合意形成を重視した運用により、安心して活用いただける音声活用環境を構築いたします。

VOICENCEカンパニーは音声IPの価値を高めながら活用領域を拡張するとともに、声の権利保護と健全な音声活用の両立を図ることで、音声AI市場の持続的な成長に貢献してまいります。

■VOICENCEとは

NTT西日本が2025年10月27日に社内独立組織「VOICENCEカンパニー」を設置し、新たに開始したAI音声事業で、わずかな音声から本人の特徴をとらえた声色を再現。その声色をそのままに多言語で出力できる技術を活用し、コンテンツプロデュースを行います。ブロックチェーンを活用した真正性証明「トラスト技術」により、公認AIの声である証明書データを付与することで大切な声の権利を保護し、音声AIの健全な活用を促進します。

■カンパニー概要

組織名：NTT西日本株式会社 VOICENCEカンパニー

責任者：カンパニー長/CEO 花城 高志

本社所在地：大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 QUINTBRIDGE 3F

事業開始日：2025年10月27日

事業内容：コンテンツプロデュース事業

URL：https://voicence.jp