「全国ラーメンフェスタ 春の陣2026 IN久喜菖蒲」ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT ムサシ久喜菖蒲店で開催

株式会社 ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈）は、2026年5月22日（金）より開催される「全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026 IN 久喜菖蒲」の運営に協力いたします。

「全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026 IN 久喜菖蒲」は、全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026 実行委員会（株式会社ラーメンデータバンク）が主催するイベントです。2026年3月の湘南平塚（神奈川県）、2026年４月の前橋吉岡（群馬県）での盛況を経て、最終開催となる今回は久喜菖蒲（埼玉県）で4日間にわたり開催します。会場では全国各地の有名ラーメン店による特色あふれるラーメンをご堪能いただけます。また、ステージイベントや縁日、物販など、ラーメン以外にもお楽しみいただける催しが充実しています。この機会に、ぜひ会場で多彩な味とイベントをお楽しみください。

■イベント概要

名 称：全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026 IN 久喜菖蒲

開 催 日：2026年5月22日（金）～25日（月）

開催時間：10:30～19:00 ※22日は12:00から。25日は18:00まで

会 場：ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT ムサシ久喜菖蒲店 特設会場

住 所：〒346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲7004 ホームセンタームサシ久喜菖蒲店2F

ラーメンチケットの前売券はセブンチケット（WEB）、セブンイレブン店舗、開催会場店舗にて販売中！今後、「ヤマダデンキ テックランド久喜店」「ヤマダデンキ テックランド加須店」でも販売予定です。

《ラーメンチケット》1枚につき、ラーメン1杯とお引き換えいただけます。

（前売券(1枚) 950円（税込） / 当日券(1枚) 1,000円（税込））[m1]

当日券は会場にて販売いたします。

※イベント会場への入場・観覧は無料です。

※開催会場店舗及び上記2店舗のヤマダデンキで取り扱う前売券は5月21日（木）までの販売です。

※セブンチケット（WEB）にて予約した前売券は、セブンイレブン店舗にてチケットをお受け取りとなります。

https://7ticket.jp/s/114667/p/20260525/1

（全国ラーメンフェスタ 春の陣 IN 久喜菖蒲 (セブンコード：114-667)）

※食材等の状況により、早めにイベントが終了する場合がございます。予めご了承ください。

イベントの詳細及び最新情報については、下記URLよりご確認ください。

「全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026」公式ホームページ

https://sites.google.com/view/ramenfesta-archives/2026ramenfesta-harunojin/kukishobu