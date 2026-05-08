ORENDA WORLD（オレンダワールド）が支援する天草市「デジタルアートの島創造事業」が、内閣府「コンテンツ地方創生拠点」の第1弾に選定

株式会社ORENDA WORLD

株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下「ORENDA WORLD」）が、熊本県天草市と共同で設立した一般社団法人デジタルアート天草（以下、デジタルアート天草）が推進する『デジタルアートの島創造事業』が、内閣府の「コンテンツ地方創生拠点」として選定されました。

この選定は、令和8年（2026年）3月19日に開催された内閣府「第6回クールジャパン戦略会議」において、2033年までに全国約200か所の選定を目指すとされている拠点の第１弾として、全国23拠点を決定したものです。天草市の取り組みは、地方からゼロからコンテンツ産業と雇用を創出する「コンテンツ産業振興型」として、全国でわずか7件の枠内で選出され、その先進性が高く評価されました。

■本プロジェクトの主な特徴

■背景とこれまでの取り組み

- デジタルクリエイターの育成と企業の集積によって、新たな産業そのものを地域に実装する戦略- 熊本県立天草工業高校でのCG教育をはじめとする、実効性の高い「産官学連携」による人材育成- 8社のコンテンツ関連企業が市内へ進出。テクノロジーを活用し、若者が地方にいながら稼ぐことのできる「持続可能な経済圏の構築」を推進

ORENDA WORLDは2023年（令和5年）2月の天草市への企業進出を機に、同年7月、同市と共同で「デジタルアート天草」を設立しました 。代表取締役の澁谷陽史が代表理事を務める同法人は、若者の流出という地域課題に対し、ゲーム・アニメ・映像等のデジタルコンテンツ産業を「地場産業化」することを目指しています。

これまでに、天草工業高校における現役クリエイターによる技術指導や、島全体を「制作に集中できるスタジオ」としてブランド化するクリエイター誘致施策を展開 。これらの活動は、文部科学省による専門高校の産学連携事例を紹介する動画教材にも取り上げられるなど、全国的な注目を集めています。

■株式会社ORENDA WORLD 代表取締役 澁谷 陽史（デジタルアート天草 代表理事）のコメント

「この度の内閣府による選定は、天草市と共に進めてきた『地方をコンテンツの産地にする』という挑戦が、国策の重要拠点として認められた結果だと確信しています。特定の作品に頼るのではなく、技術を学び、作品を生み出し、雇用が生まれる『自律した産業構造』を実装すること。それがORENDA WORLDが掲げるAI×地方創生の真髄です。天草の豊かな自然環境と最新テクノロジーを融合させ、クリエイターが活躍できる新たな地方の形を世界へ発信してまいります。」

■今後の展望

本選定を機に、内閣府や関係省庁との連携をより一層強化し、2033年に向けた「デジタルアートの島」のブランド確立を加速させます。地域資産のデジタル化や制作環境のさらなる整備を通じ、国内外のクリエイターが集い、天草から世界へ向けたデジタルコンテンツが継続的に生まれるエコシステムを構築してまいります。

【一般社団法人デジタルアート天草】

設 立：2023年7月10日

所 在 地：〒863-0023 天草市中央新町３番１７号

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.digi-ama.com/

社 員：株式会社ORENDA WORLD、天草市

役 員：代表理事 澁谷陽史（株式会社ORENDA WORLD 代表取締役）

理 事：馬場昭治（天草市長）

監 事：大田弘典（天草信用金庫 理事本店長）※社外

業務内容 ：デジタルアート人材育成、企業誘致、クリエイター誘致、CG・デザイン制作受託等

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンに掲げ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

天草スタジオ: 熊本県天草市本渡町広瀬956-13

株式会社ORENDA WORLDのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101429