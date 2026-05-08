楽天カード株式会社

楽天カード株式会社（以下「当社」）は、サポートサービスにおける世界最大メンバーシップ団体HDIの日本拠点HDI-Japan（運営：シンクサービス株式会社）が主催するHDI格付けベンチマークにおいて、「Webサポート格付け」で3年連続、「問合せ窓口格付け」で2年連続、最高評価の三つ星を獲得しましたので、お知らせします。

＜当社に対するHDI-Japanの評価分析ポイント＞

1．「Webサポート格付け」について

・速やかに知りたい情報を得ることができる。

・各コンテンツが整理されているので、スムーズに利用でき、一度見ただけで直観的に内容を理解できるので利便性が高い。

・カードの種類や違いについても分かりやすく、比較検討しやすい。

・診断機能ではニーズに合ったカードを見つけることができ便利である。

2．「問合せ窓口格付け」について

・積極的で速やかに問合せを把握し、礼儀正しく敬意もしっかりと示している。

・声のトーンや表情も明るく、話しやすい雰囲気があり、よい印象を与えている。

・話をよく聞いたうえで質問には明確に回答しており、流れもスムーズで説明も分かりやすい。

当社は、「お客様応対基本方針」に基づき、常にお客様の視点に立ち、ご満足いただけるように、コンタクトセンターなどに寄せられるお客様の声を基に、ご意見・ご要望への対応や、商品・サービスの改善・品質向上に日々取り組んでいます。

Webサポートにおいては、お客様のニーズが多様化する中、快適に安心してカードをご利用いただけるよう、FAQの充実や、AIチャットボットを提供しています。また、2026年4月には、オペレーターへチャットで問い合わせ可能な「楽天カードチャットサポート」において、より早く正確に回答を提示するために、AI検索システムを本格的に導入しました。問い合わせ窓口においては、専門知識を持つオペレーターによる丁寧でスムーズな対応を心がけ、お客様の疑問や不安に寄り添う姿勢を大切にしています。

今後も、当社は社会環境の変化やお客様の多様なニーズに応え、さらなる品質向上とオペレーションの効率化を図り、お客様に寄り添った安心で使いやすいサービスの提供を目指してまいります。

【楽天カード株式会社について】

楽天カード株式会社は、2005年7月より「楽天カード」を発行しています。クレジットカードのサービスや機能を拡充し、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指しております。2025年度の年間ショッピング取扱高は26.5兆円に達し、発行枚数は3,341万枚を突破しています（2025年12月時点）。詳しくは、https://www.rakuten-card.co.jp/をご覧ください。

【HDI-Japanについて】https://www.hdi-japan.com/

HDIは世界に約100の支部や地区会をもつ、サポートサービス業界で世界最大のメンバーシップ団体です。その同じコンセプトで設立されたHDI-Japanは業界ごとに企業の「問合せ窓口」や「Webサポート」の内容や品質を調査し、HDI国際サポート標準に基づいて三つ星～星なしの4段階で格付けをおこなっています。