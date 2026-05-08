【Dior】新作「ディオリビエラ」コレクションが登場
(C) GRAY SORRENTI
ジョナサン・アンダーソンは、新鮮で陽気なエネルギーに満ちた、遊び心あふれるカラフルなデザインで、「ディオリビエラ」の世界に新たな息吹を吹き込みます。
プレタポルテには、明るく夏らしいワードローブに、植物界の美しさを称える魅力的なプリントが施されています。セーラーシャツ、スイムウェア、「ディオール メダリオン」ベルトに加え、バケットハットやシルクスカーフも登場し、軽やかさと地中海の魅力を融合させた雰囲気を醸し出しています。
アイコニックな「ディオール ブックトート」は、そのしなやかでコンテンポラリーなシルエットを一層引き立てるテリー生地で登場します。「ディオール メダリオン」と「ディオール ウーブン」のミュールは、有機的な趣きで再解釈され、新作のメンズシューズ「ディオール チェスター」ローファーやボートシューズは、ゆったりとしたヴィンテージの雰囲気を醸し出しています。最後に、ジュエリーは花や果実をモチーフに、バッグアクセサリーはレザーグッズに遊び心を添えています。
ディオール メゾンは、クリスチャン・ディオールの自然と芸術への情熱に着想を得た作品で、このコレクションを完成させます。テーブルウェア、アクセサリー、ガーデンファニチャー、そして特別なアイテムたちが、晴れやかな日々へのオマージュとして「アール ドゥ ヴィ―ヴル（暮らしの美学）」を表現しています。
このユニークなコレクションは、4月より、チプリアーニからミコノス、ボドルムからサントロペに至るまで、様々なリゾートやポップアップストアでも展開され、日本国内ではディオールブティックおよび公式オンラインブティック(https://x.gd/DYzir)にてご覧いただけます。ディオールのエレガンスのすべてを讃える、輝かしい旅の始まりです。
(C) GRAY SORRENTI
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「ディオール ブックトート」バッグ スモール \485,000
「ディオール ジェット」メッセンジャーバッグ \580,000
「ディオール ソルトウィンド」スニーカー \160,000
ハット \170,000
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【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
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