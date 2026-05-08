【SUPER GT 2026第2戦】「HYPER WATER Racing INGING」12台を抜き5位でフィニッシュ

株式会社マーフィードHYPER WATER INGING GR86 GT

株式会社マーフィード（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 比呂志、以下「マーフィード」）は、SUPER GT 2026第2戦（富士スピードウェイ）において、マーフィードがメインスポンサーを務める「HYPER WATER Racing INGING」としてGT300クラスに参戦しました。

この一戦は3時間終了時点での走行距離を競う形式で行われ、スピードだけでなく無駄のない走行と戦略が結果を左右する展開となり、“効率”が競争力に直結することを示す結果となりました。

■レース概要

2026年5月3日～4日にSUPER GT 2026第2戦が開催された静岡県の富士スピードウェイは、約1.5kmに及ぶ国内最長級のストレートを特徴とするサーキット。トップスピードが注目されがちな一方で、中高速コーナーやテクニカルセクションも併せ持ち、レース全体を通して無駄を抑えた走りが求められるコースです。

「HYPER WATER Racing INGING」はGT300クラスにトヨタGR86 GTで参戦。ドライバーは堤優威選手と卜部和久選手の2名が務めました。

予選結果により、決勝は中盤の17番グリッドからのスタート。第1ドライバーの卜部選手は混みあう序盤の展開の中でも的確なライン選びで着実に順位を上げ、車両がスタートしない不具合に見舞われた堤選手も冷静にリカバリーして無事コースへの復帰を果たしました。チームは、戦略的なドライバー交代や安定したピット作業などにより全体として効率的なレース運びをみせ、結果的には12台を抜いて5位でフィニッシュしました。

スムーズなドライバー交代走行中の卜部選手とチームのやり取りを確認する堤選手

象徴的なストレートを有することからトップスピードが注目されがちな同サーキットですが、実際にはブレーキングやタイヤマネジメント、ピット戦略といった一つひとつの判断が積み重なり、レース全体の流れを左右します。限られた条件の中で無駄のない選択を重ね、“効率”の追求が競争力に直結したといっても過言ではありません。

マーフィードが展開する洗車専用超純水システム『HYPER WATER（ハイパーウォーター）』もまた、洗車現場における作業ロスを減らし、安定した品質と効率的なオペレーションを支える製品です。

■『HYPER WATER』が支える洗車作業効率化

『HYPER WATER』は、洗車後の水シミの原因となる不純物を除去した超純水を精製する洗車専用システム。拭き上げ工程を省略することで洗車の作業時間を短縮し、作業者の技量に依存しない安定した仕上がりを実現。作業効率化と洗車品質の向上を同時にかなえます。

また、フラッグシップモデルの「HW-Pシリーズ」はリアルタイム遠隔監視で稼働状況を可視化し、異常の早期把握を可能に。さらに、全国60拠点のサポート網と連携することで、日々の洗車業務を止めない安定運用を支えています。

今後も『HYPER WATER』は、人的リソースや環境条件に左右されにくい洗車オペレーションを支えるインフラとして、洗車現場の効率化と品質向上に貢献します。

最上位のHW-Pシリーズ

遠隔監視機能を備え、万が一のトラブル時にも状況を迅速に把握可能です。また、1日最大500台分の超純水を生産できる高い処理能力を有し、大量に洗車を行う現場にも対応します。

■第3戦は延期、次のレースは8月に富士スピードウェイにて

2026年4月8日、SUPER GTをプロモートする株式会社GTアソシエイションと第3戦のマレーシア現地プロモーターであるHARO Sports & Entertainment Sdn.Bhd.は、「中東情勢の悪化や不確実な状況を含め、現在の世界情勢を総合的に評価した結果」として、6月20日～21日に予定されていたセパン・インターナショナル・サーキット（マレーシア）での第3戦の開催延期を共同で発表しました。詳細は公式発表をご確認ください。

これにより、次に「HYPER WATER Racing INGING」の活躍が見られるのは、8月1日～2日に富士スピードウェイ（静岡県）で開催予定のSUPER GT 2026第4戦となります。

マーフィードは引き続き、SUPER GTの各レースを通じて、過酷なモータースポーツの現場で磨かれるプロフェッショナリズムと、洗車専用超純水システム『HYPER WATER』に通底する価値を発信してまいります。

【株式会社マーフィードについて】

1990年創業。逆浸透膜に関する技術力・ノウハウを強みに、家庭用から業務用・産業用まで幅広い製品、全国でメンテナンスサービスを展開する浄水装置の専門メーカーです。主力の洗車専用浄水ユニット『HYPER WATER』は、全国の自動車ディーラーやサービスステーション（SS）をはじめ、バス・タクシー・レンタカーなどのモビリティ事業者への導入が拡大。水処理技術を通じて、洗車品質の向上とオペレーション効率化を実現し、現場を止めない安定運用を支えています。

・ 所在地： 神奈川県横浜市中区相生町3-56-1 KDX横浜関内ビル10F

・ 代表者： 代表取締役 池田 比呂志

・ URL： https://www.hyperwater.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マーフィード 事業推進部

電話：045-228-1147（代表） / メール：hw-info@marfied.co.jp