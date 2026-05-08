【脱獄ごっこ】『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』とのコラボイベントを5月8日（金）より開催！

UUUM株式会社

LiTMUS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑村 崇一郎）は本日2026年5月8日（金）より、iOS/Android向け非対称対戦アクション『脱獄ごっこ』において、『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』とのコラボレーションイベントを開催します。

本イベントでは、「東北ずん子」と「ずんだもん」の新規LGスキン2種や、コラボ限定アクセサリーが入った「東北ずん子・ずんだもんコラボガチャ」が登場するほか、「東北ずん子」と「ずんだもん」が登場するゲーム内ミッションも開催します。ぜひ本イベントをお楽しみください。

『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』コラボ決定トレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wOTwk4ChW2M ]

「東北ずん子」と「ずんだもん」のボイスは、今回のコラボ限定です。

さらに、コラボ期間の後半には、『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』からキャラクターの追加も予定しています。

コラボイベントは6月5日（金）まで開催！様々な仕掛けが登場

「東北ずん子・ずんだもんコラボガチャ」開催！限定LGスキンや限定スプレー、限定アクセサリーが登場

〈商品内容〉

LG：

・東北ずん子スキン

・ずんだもんスキン

EP：

・東北ずん子ぬいぐるみ

・ずんだもんぬいぐるみ

SR：

・おでかけ東北ずん子

・おでかけずんだもん

・東北ずん子・ずんだもんスプレー8種

・ずんだ餅アクセサリー

・枝豆アクセサリー

〈価格〉

・ガチャ（1連）価格：有償Pコイン 490枚（490円相当）

・ガチャ（10連）価格：有償Pコイン 4,900枚（4,900円相当）

〈開催期間〉

2026年5月8日（金）11:00～2026年6月5日（金）10:59

「東北ずん子」「ずんだもん」スプレー全8種アクセサリー「おでかけずんだもん」

コラボイベント開催を記念し、ゲーム内や公式アイコンをジャック

本イベント期間中、ゲーム内アイコンや、ゲーム内マップに「東北ずん子」と「ずんだもん」が登場します。ぜひゲーム内で探してみてください。

『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』とは

SSS合同会社が展開する、東北地方の振興を目的としたキャラクタープロジェクトです。「東北ずん子」「東北イタコ」「東北きりたん」の三姉妹に加え、ずんだ餅の妖精「ずんだもん」など、個性豊かなキャラクターが広く親しまれています。

無料音声合成ソフト「VOICEVOX」などの活用により、動画投稿サイトやゲームなど、多方面で二次創作やコラボレーションが活発に展開されています。

◆公式サイト：https://zunko.jp/

◆公式X：https://x.com/t_zunko

『脱獄ごっこ』とは

『脱獄ごっこ』は人狼ゲームの要素を取り入れた、iOS/Android向け非対称対戦アクションゲームです。シリーズ累計1,100万ダウンロードを突破し、2025年11月17日にリリース3周年を迎えました。『脱獄ごっこ』では、従来の人気モードである「脱獄ごっこ」や「バトロワ」に加え、新たに登場した公式アンバサダー「カラフルピーチ」監修の「監獄かくれんぼ」、1vs1で対戦可能な「決闘モード」、そして2025年12月19日から自由なマップ作りやハウジング要素が楽しめるクリエイティブモード「脱クラ」など多くの楽しみ方ができるようになりました。

◆公式サイト：https://litmus-ent.jp/datsugoku/

◆公式X：https://x.com/DatsugokuGokko

◆公式YouTube：https://www.youtube.com/@DatsugokuGokko-PRO/featured

◆ゲーム情報

タイトル：『脱獄ごっこ』

ジャンル：アクション

対象OS：iOS/Android

料金形態：アイテム課金型（基本プレイ無料）

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1638293548

Android：http://bit.ly/3V7k7fZ

配信元：LiTMUS Co., Ltd.