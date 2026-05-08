BLACKPINK LISAが手掛ける「LLOUD」、『LLOUD POP-UP in Tokyo』コレクションのオンライン販売が5月8日（金）よりスタート！

株式会社bemyfriends Japan

アーティスト、そして世界的なファッションアイコンとして君臨するLISA（リサ）が設立したアーティストマネジメント会社兼ブランド「LLOUD」。大盛況のうちに終了したポップアップイベント『LLOUD POP-UP in Tokyo』で日本初披露となったコレクションの日本限定オンラインストアをb.stageにて期間限定 開設いたします。

本オンラインストアでは、「LLOUD GYM COLLECTION」の主要アイテムをラインナップ。ポップアップでは瞬く間に完売となったバンコク発のストリートブランド「IWANNABANGKOK（アイワナバンコク）」とのコラボレーションアイテムの一部もご購入いただけます。

販売開始日時： 2026年5月8日（金）0:00～

販売プラットフォーム：

LLOUD POP-UP in Tokyo ONLINE

URL：https://popup2026ss.bstage.in/

※全てのアイテムにつきまして、販売数には限りがございます。

■ラインナップ

LLOUD GYM COLLECTION

洗練されたシルエットと、エフォートレスなムードを纏ったジムウェアシリーズ。トレーニングシーンのみならず、タウンユースでも存在感を放つアイテムが揃います。

LLOUD × IWANNABANGKOK(C) Special Collaboration

両者のアイデンティティが交差する、遊び心溢れる限定デザイン。LISAのパーソナリティとタイのユースカルチャーが融合した、本イベントでしか手に入らないスペシャルピースです。

■ LLOUD について

LLOUDは、LISAが設立した、「音響と革新の融合」を体現するクリエイティブ・プラットフォームである。既存のエンターテインメントの境界を再定義し、ジャンルを超えて世代を繋ぐ新たな体験を創造する。

音楽制作からハリウッドでの俳優業、ライフスタイルブランドの展開まで、その活動は多岐にわたる。アーティストの創造的なビジョンを核に、圧倒的なグローバル・ネットワークを駆使し、次世代のエンターテインメント・ソリューションを世界へ提示する。

■ LISA について

BLACKPINKのメンバーとして世界的な人気を誇るLISAは、音楽とファッションの両分野でグローバルな影響力を持ち、グループの枠を超えた存在として活躍しているアーティスト。これまでに数々のギネス世界記録を打ち立て、K-POP女性ソロアーティストとして初めてMTVミュージック・ビデオ・アワードおよびヨーロッパ・ミュージック・アワードにて「Best K-pop Artist」を受賞。さらに、Spotifyにおいて10億回以上のストリーミングを達成するなど、その実績は他に類を見ない。

常に新たな表現に挑み続けるその姿勢は、進化し続けるグローバルエンターテインメントシーンにおいて、唯一無二の存在感と影響力を示し続けている。

■b.stageについて

b.stage(https://bstage.in/?hl=ja)は、顧客企業およびグローバルファンダムの成長を支援する「ファンダムビジネスのトータルソリューション」であり、グローバルファンダムビジネスに特化したあらゆる機能およびサービスが提供される。コンテンツ管理、コミュニティ構築、メンバーシップサービス運営、グローバルEコマース、ライブストリーミング、リアルタイム双方向コミュニケーションなど、多様な機能を支えるITインフラの提供に加え、グローバルファンダム体験の向上を目的としたIPビジネスおよびコンサルティングなど、幅広いサービスが展開される。