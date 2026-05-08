伯東、自社スキンケアブランドTAEKOサンスクリーンがサステナブルコスメアワード殿堂入り

伯東株式会社

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード 7433、以下 当社）の自社スキンケアブランド「TAEKO」のサンスクリーンが、サステナブルコスメアワード2025にて、生物多様性部門・審査員賞を受賞いたしました。同アワード2020にて初受賞以降3度目の受賞となり、殿堂入りいたしました。

TAEKOサンスクリーンはSPF５０＋、PA＋＋＋＋、UV耐水性★★の国内最高基準を満たし、サンゴ礁白化の原因のひとつである紫外線吸収剤を使用していない日焼け止めです。*無添加処方でありながら、UV防止効果と特有のにおいやベタつきのない使い心地のよさを兼ね備えた製品技術力と、サンゴ礁再生活動を高く評価いただきました。

ブランド創立10周年の節目の年に殿堂入りとなり、TAEKOが掲げる 「人にも地球にもやさしい」 というコンセプトのもと、製品づくりや環境保護活動に真摯に取り組んできた積み重ねがひとつ実を結ぶ形となりました。これからも殿堂入りの名に恥じぬよう、エシカルなスキンケアの提案と活動を続けてまいります。

サステナブルコスメアワードとは

国内初かつ唯一、化粧品およびファイントイレタリー分野におけるSDGs視点での評価・審査基準を制定し、「人にも地球にもやさしいコスメ」を表彰するアワードです。

環境省「つなげよう支えよう森里川海プロジェクト」のアンバサダー有志が発起人となり、環境・メディア・化粧品など多分野の専門家を審査員として招くと同時に、環境活動を行う学生を事務局スタッフ兼審査員に起用し、多角的で中立・公平なアワードとして2019年にスタートしました。

SDGsの視点をベースとした評価基準に基づき、成分をはじめ原料生産・製造・販売・流通・消費・廃棄といったあらゆるプロセスを含めた製品のライフサイクル全体を通じて評価・審査・表彰することで、コスメのサステナビリティを推進していきます。

2026年3月20日にはNEWoMan高輪にて表彰式が開催され、歴代の受賞アイテムの展示も行われました。

【サステナブルコスメアワード公式ウェブサイト(https://sustainableaward.jp/)】

【TAEKOサンスクリーン 35mL 税込3,080円】

*無添加：●紫外線吸収剤 ●揮発性油剤 ●界面活性剤 ●動物性原料 ●防腐剤 ●香料 ●エタノール ●旧表示指定成分

・パッチテスト、アレルギーテスト、乳幼児連用試験済

（すべての方に肌トラブルが起きないわけではありません、生後6か月以降のご使用をおすすめしています）

【TAEKOオンラインショップ(https://www.taeko.shop/)】 【Instagram(https://www.instagram.com/taeko_skincare/)】

伯東株式会社

（https://www.hakuto.co.jp）

伯東は1953年の創業以来、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーとして、皆様のご愛顧とご支援により順調な発展を遂げてまいりました。

伯東は、「人と技術で広く世界を結ぶ」をモットーとし、先進のテクノロジーで産業社会の未来を切り拓くため、最適なソリューションを提供してまいります。また、エレクトロニクス×ケミカル領域、商社×メーカーのハイブリッド企業としてのシナジーを発揮し、独自の価値を創出してまいります。