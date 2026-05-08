【メロディアン】豪華景品が当たる！「#1秒スポドリで当てよう！キャンペーン」を5月8日(金)より実施

メロディアン株式会社

メロディアン株式会社（本社 大阪府八尾市、社長 中西優紀雄）は、これからの暑い夏に向けて、より多くの方々に「自分で作れるスポーツドリンク」の魅力を知っていただくため、X・Instagram投稿で参加できる「#1秒スポドリで当てよう！キャンペーン」を2026年5月8日（金）より実施いたします。パッと1秒、水に入れるだけで手軽にスポーツドリンクができる濃縮タイプの「自分で作れるスポーツドリンク」の良さを本キャンペーンを通して、みなさまに知っていただくことを目指します。

■「自分で作れるスポーツドリンク」について

本商品は、ポーション1個を500~600ml程度の水に溶かすだけで、手軽にスポーツドリンクが作れる濃縮タイプのスポーツドリンクです。

試しやすい5個入りと、大容量20個入り、甘くない無糖タイプ20個入りを販売中！

■「#1秒スポドリで当てよう！キャンペーン」について

液体タイプの濃縮スポーツドリンクだからこそ、可能性は無限大です！

水で割るだけでなく炭酸水で割ってシュワっと感を楽しんだり、お好きな濃さで調節したり、省スペースで保管が出来たり…

あなたならどんな使い方をしますか？使ってみた感想はもちろん、「こんなシーンで飲みたい！」「店頭で見かけた」など、使う前のコメントでも大歓迎です！

「自分で作れるスポーツドリンク」についてX・Instagramに投稿し、豪華プレゼントを当てよう！

投稿イメージ

＊Instagramより投稿の方は、キャンペーン投稿へのコメントでも応募可能！

■キャンペーンサイト

https://www.melodian.co.jp/1timecp

■キャンペーン期間

第1弾：2026年5月8日(金)～2026年6月30日(火)

第２弾：2026年7月1日(水)～2026年7月31日(金)

※各日23時59分まで

■賞品及び当選人数

第1弾：QUOカードPay 10,000円分 20名様

第2弾：アンカー・ジャパン 完全ワイヤレスイヤホン 20名様

ハズレた方にもWチャンス：

自分で作れるスポーツドリンク 2袋セット 50名様※

（通常品20個入り×1袋、無糖20個入り×1袋）

※第1弾、第2弾それぞれ25名様

■参加方法

１．メロディアン公式アカウントをフォロー

Xより応募の方⇒https://x.com/Melodian_Family

Instagramより応募の方⇒https://www.instagram.com/melodian_family/

２．#1秒スポドリ をつけて「自分で作れるスポーツドリンク」について投稿して、応募完了

■当選発表

当選された方にのみ、DM（ダイレクトメール）にてご連絡をさせていただきます。

※当選発表は、第1弾2026年7月上旬頃 第2弾2026年8月上旬頃 を予定しております。

■『自分で作れるスポーツドリンク』 商品概要

ブランドサイトURL：https://www.melodian.co.jp/sportdrink

自分で作れるスポーツドリンク 20個入り自分で作れるスポーツドリンク 20個入り

名称：清涼飲料水（希釈用）

包装形態：ポーション

内容量：180ml(9ml×20個)

保存方法：常温

賞味期間：1年間

主要売場：量販店、一般小売店、ドラッグストア、通信販売

希望小売価格：864円（8%税込）

発売地域：全国

商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/sportdrink9mlx5

自分で作れるスポーツドリンク 5個入り自分で作れるスポーツドリンク 5個入り

名称：清涼飲料水（希釈用）

包装形態：ポーション

内容量：45ml(9ml×5個)

保存方法：常温

賞味期間：1年間

主要売場：量販店、一般小売店、ドラッグストア、通信販売

希望小売価格：216円（8%税込）

発売地域：全国

商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/sportdrink9mlx5

自分で作れるスポーツドリンク 無糖 20個入り自分で作れるスポーツドリンク〈無糖〉20個入り

名称：清涼飲料水（希釈用）

包装形態：ポーション

内容量：180ml(9ml×20個)

保存方法：常温

賞味期間：1年間

主要売場：量販店、一般小売店、ドラッグストア、通信販売

希望小売価格：864円（8%税込）

発売地域：全国

商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/sportdrink_mutou

★自分で作れるスポーツドリンク プロジェクト2026を開催中！★

部活動に打ち込む学生、汗を流すアスリート、夏を全力で楽しむ人たち、そしてそれを支える家族や仲間たちへ。

プロジェクト詳細はこちら⇒https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000036947.html

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■メロディアンについて

「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組む会社です。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存”という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品です。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを一段と高めてまいります。その他に、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒などの健康飲料の販売を行っています。

社名 ：メロディアン株式会社 https://www.melodian.co.jp/

所在地 ：大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目33番地

設立 ：昭和36年9月20日

代表者 ：代表取締役社長 中西優紀雄

資本金 ：9,850万円

事業内容：コーヒーフレッシュ、シロップ、美と健康飲料、及びデザート等の食品製造販売、化粧品販売