新世代渋谷系ユニット End Must Be、渋谷ハチ公前の大型ビジョン「渋谷109フォーラムビジョン」に登場
【放映概要】
東京発の音楽プロジェクト End Must Beの最新シングル「Plastic Heart Arcade」のミュージックビデオが、5月11日（月）より7日間、渋谷ハチ公前の大型ビジョン「渋谷109フォーラムビジョン」にて放映されます。
【Plastic Heart Arcadeについて】
「Plastic Heart Arcade」は、90年代の東京のゲームセンターをテーマにした楽曲です。スラップベース、ワウギター、エレクトリックピアノが織りなすファンキーなサウンドに、lottaeの軽快なボーカルが重なる、End Must Beとして初の全編英語詞作品となっています。
90年代の渋谷系をルーツに持つEnd Must Beにとって、渋谷はまさに原点とも言える聖地。その渋谷のハチ公前大型ビジョンに「新世代渋谷系」End Must Beが登場します。
【放映情報】
場所：渋谷109フォーラムビジョン（渋谷区神南1-23-10）
期間：2026年5月11日（月）～5月17日（日）
放映時間：9:00～24:00
放映回数：1時間に2回／1日30回
【End Must Beについて】
End Must Be（エンド・マスト・ビー）は、Vocal・lottae、Guitar・kenjiman、Composer・CHiRALによる東京発の音楽プロジェクトです。「新世代渋谷系」を標榜し、80年代のシティポップや90年代の渋谷系に影響を受けた軽快で都会的なサウンドを届けています。ユニット名は日本語の「縁結び」に聞こえることに由来しています。
Spotifyの公式プレイリスト「Tokyo Rising」「エレクトロポリス」への掲載、iTunes Storeでの各国チャートイン、NACK5でのオンエアなど、国内外で注目を集めています。リスナーの過半数が海外からという異色のインディーズアーティストです。
【配信リンク】
https://friendship.lnk.to/PlasticHeartArcade_emb
【Music Video】
https://youtu.be/ozRLQHc22no
【公式アカウント】
Official Website：https://endmustbe.com/
Instagram：https://www.instagram.com/endmustbe/
YouTube：https://www.youtube.com/@endmustbe
X：https://x.com/endmustbe
発行元 Non-linear Records