【箱根小涌園】箱根小涌園「ほたる祭り」開催～自然が織りなす幻想と、光の演出が融合する初夏限定イベント～

藤田観光株式会社

箱根小涌園 (所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、総支配人:柴田 訓）は、初夏の風物詩として毎年好評いただいている「ほたる祭り」を、２０２６年５月２０日（水）から６月２８日（日）に、開催いたします。自然とエンターテイメントが融合する箱根小涌園ならではの、期間限定イベントです。

本イベントの最大の魅力は、自然豊かな蓬莱園で観賞いただける自生の蛍です。例年は5月中旬ごろより飛翔が確認され、静寂の中でやわらかく舞う光が訪れる方々に幻想的で心癒される時間を提供します。

また、過去に人気を博した「ランタンナイト」を2日間限定で特別開催します。やさしい灯りに包まれた幻想的な空間が、蛍観賞と相まって非日常の夜を演出します。

さらに、箱根小涌園ユネッサンでは、本イベントに合わせ“ほたる”をテーマにした特別風呂「ほたるの星空風呂」をご用意します。やわらかな光の演出により、まるで湯の中で蛍に包まれるような幻想体験をお楽しみいただけます。

期間中はその他にも、箱根小涌園ユネッサン入場、元湯 森の湯入場、ディナービュッフェ、365日お祭り広場参加券などを組み合わせた多彩な体験プログラムをご用意しております。ご家族、ご友人、カップルなど幅広いお客様に一日を通してお楽しみいただけます。

なお、蛍は自然の生き物であるため、飛翔状況により見ごろが変動します。飛翔が確認され次第、公式サイトやSNSでお知らせいたします。

箱根の自然と光が織りなす、今だけの特別なひとときをぜひご体感ください。

無料で楽しめる！ 箱根小涌園 蓬莱園での蛍観賞

イメージ箱根小涌園 蓬莱園

蓬莱園では毎年５月中旬から６月中旬にかけて、ゲンジボタルが自生し、幻想的な光の舞をお楽しみいただけます。特に日没後の１９：３０～２０：３０頃は飛翔が活発になり、箱根ホテル小涌園の庭園と蓬莱園を結ぶ「蓬莱橋」周辺でも多くの飛んでいる様子が確認されています。

アクセス：

箱根ホテル小涌園2階庭園出入口より直結

飛翔を待たずに楽しめる！季節の変わり湯

「ほたるの星空風呂」

箱根小涌園ユネッサンでは、蛍が飛び交う夜空をイメージした「ほたるの星空風呂」が今年初登場！ドーム型の天井に映し出される星空の下、まるで蛍が小さな光をちらつかせているような幻想的な空間を、お楽しみください。

場所：水着で遊べる温泉「ユネッサン」

屋内エリア「トルコ風ハマム」

開催期間：

2026年５月9日(土)～2026年6月30日(火)

営業時間：

平日 10：00～18：00（最終入場 17：00） 土日祝 9：00～19：00（最終入場 18:00）

※ユネッサン(水着エリア)の入場料金が必要です。

大人(中学生以上)2,500円～(消費税込)、こども(3歳～)1,400円～(消費税込)

3月20日リニューアルオープン！ユネッサン内「365日お祭り広場」

「365日お祭り広場」では、射的・巨大ガラポン・輪投げなど縁日ブースを常設。毎日16時からステージパフォーマンスと抽選会を開催し、箱根小涌園のオリジナルグッズが当たるチャンスも あります。

場所：

箱根小涌園ユネッサン3階 （施設入場料は無料）

営業時間：12：00～20：00

縁日料金：

射的・巨大ガラポン・輪投げなど

各500円～(消費税込)

6月6日（土）・6月7日（日）限定開催！ 「箱根小涌園ランタンナイト」

昨年好評を博したナイトプログラム「ランタンナイト」を、蓬莱園 にて二夜限定で復活開催します。参加者は願い事をランンタンに書き込み、蓬莱園で一斉に灯すことで幻想的な夜景を演出します。ランタンは紐付きで完全回収いたします。

開催日：2026年6月6日(土)、6月7日(日)

場所：

箱根小涌園 蓬莱園(箱根ホテル小涌園 庭園直結）

料金：ランタン1基3,500円(消費税込）

時 間:受付19時00分、打ち上げ19時30分

注意事項：

※小雨や強風など悪天候時は、中止となる場合がございます。

環境保全のため、ランタンは回収いたします。必ずスタッフの指示に従ってください。安全管理のため、未就学児の参加条件や持ち物などについては、予約時の案内をご確認ください。

詳細・ご予約はこちら :https://reserva.be/activity_kowakien/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=7beJwzNTYwNDYHAAQzATQ

夜の箱根小涌園を楽しむ日帰りプラン

箱根小涌園 ユネッサン、元湯 森の湯、365日お祭り広場縁日参加券、ディナーがセットになったお得な日帰りプランをご用意しました。ご夕食後は箱根ホテル小涌園の庭園から蓬莱園へ蛍の光を探しに散策いただけます。

（散策は各自でお願いいたします）。

※料金はすべて消費税込、プラン詳細は、予約URLよりご確認ください。

午後からユネッサン＋縁日参加券＋箱根ホテル小涌園ディナービュッフェ

料 金：大 人 7,300円

小学生 6,600円

幼 児（3歳～未就学児） 5,100円

詳細・予約URL :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/activity/fkg025a/plans/10162267

13時から楽しめるユネッサン＋縁日参加券＋小涌園 ハコネコ亭

料 金：大人(中学生以上) 3,000円

3歳～小学生 2,300円

詳細・予約URL :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/activity/fkg025a/plans/10191948

1３時から楽しめる元湯 森の湯＋縁日参加券＋箱根小涌園 天悠ディナービュッフェ

料 金：大 人 12,000円

小学生 7,200円

幼 児（3歳～未就学児） 3,600円

詳細・予約URL :https://x.gd/jLxiO

1３時から楽しめる元湯 森の湯＋縁日参加券＋箱根ホテル小涌園ディナービュッフェ

料 金：大 人 6,300円

小学生 6,300円

幼 児（3歳～未就学児） 4,800円

詳細・予約URL :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/activity/fkg025a/plans/10162265小涌園ラーメン箱根小涌園ユネッサン 「小涌園 ハコネコ亭」

ユネッサン3階にリニューアルオープン。

「小涌園カレー」や「小涌園ラーメン」といった、箱根小涌園ならではの

メニューをお楽しみください。

場 所：

箱根小涌園ユネッサン3階「小涌園 ハコネコ亭」

内 容：

小涌園カレー、小涌園ラーメン、そば茶プリン

ディナービュッフェ箱根ホテル小涌園 ディナービュッフェ

牛ステーキや串揚げ、お寿司、伝統の小涌園ラーメンや小涌園カレーなど約60種が食べ放題！

さらに6月30日までは、アジアンフェアを開催中！お食事にはソフトドリンクに加えてアルコール飲み放題付きでお楽しみください。

場 所 ：

箱根ホテル小涌園1階レストラン

「フォンテンブロー」

内 容 ：和洋中ビュッフェ

マカロンステーション箱根小涌園 天悠 ディナービュッフェ

本まぐろの握りや伊勢海老を使用したメニューなど約50種が食べ放題！

６月限定で色とりどりのマカロンが楽しめる「マカロンステーション」が登場。

場 所 ：

箱根小涌園 天悠5階「ダイニングはこね」

内 容 ：和洋ビュッフェ

～共通の注意事項～

蛍は自生の生き物です。観察・撮影の際は、周囲の迷惑にならないようマナーを守ってください。

(懐中電灯の使用制限・フラッシュ撮影禁止・騒音禁止など)

蓬莱園内の観賞場所は、暗く滑りやすい箇所があります。足元にご注意の上、歩きやすい服装・靴でお越しください。

※本リリース内の写真はイメージです。実際の演出や景観とは異なる場合がございます。

藤田観光株式会社

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP :https://www.fujita-kanko.co.jp/ブランドムービー公開中！ :https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

箱根小涌園ほたる祭り に関するお問い合わせ

箱根ホテル小涌園 顧客課(高橋・佐々木・平松)

TEL： 0460-82-4111 ／ FAX： 0460-83-9155