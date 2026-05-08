「香りで、眠りをデザインする。」ウェルネスブランドSott、藤崎百貨店にてPOP UPを開催。“整うナイトルーティン体験”を提案

株式会社Sott

香りを通じて、眠りにつく前のひとときに寄り添うウェルネスケア製品を展開する株式会社Sott（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：高橋 舞衣、以下「Sott」（ソット））は、藤崎百貨店にて期間限定のポップアップを開催いたします。

本イベントでは、東北産ホップを活用した天然由来の素材をベースとした香りのプロダクトを通じて、“眠る前のひととき”を整えるナイトルーティン体験を提案します。同時に、発酵スキンケアブランド「1684 AZUMAMINE」との初の共同出展により、「香り」と「発酵」それぞれのアプローチから、心と身体を整える時間を届けます。

【"Sott’" × "1684 AZUMAMINE" POP UP】

開催期間：2026年5月14日（木）～5月20日（水）

時間 : 10:00～19:00（5月20日 最終日は17:00終了）

場所: 藤崎百貨店 本館２階 ビューティ雑貨売場

（〒980-8652 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目2-17）

【内容】

・Sott’ ：ピローミストと入浴剤の販売／発売前クラフトティー試飲会

・1684 AZUMAMINE：酒かす化粧水と酒粕石鹸の販売／テスター体験

Sottについて

Sottは、「忙しい日常に“ひと呼吸の余白”を」をコンセプトに、東北産ホップを活用した香りのプロダクトを展開しています。

日本における睡眠不足・睡眠負債による経済的損失は、年間約15兆円にのぼると試算されており（※）、見過ごせない社会課題となっています。 日々やるべきことに追われ、つい後回しにしてしまいがちな「睡眠」に着目し、Sottは、眠りへと向かう時間の中で意識的に“ゆるむ時間”を取り戻すためのスイッチとしての香りを提案します。

香水のように強く主張するのではなく、空間や身体に自然に溶け込むやさしい香りが、呼吸を深め、少しずつほどいていく。入浴から就寝までのナイトルーティンの中で、“整うための流れ”をつくることで、眠りの質そのものを見直す体験を届けています。

(※出所：RAND Europe (2016) Why Sleep matters - the economic costs of insufficient sleep)

Pick up items

■ピローミスト（DEEP Earthy／CALM Woody） 30ml

\5,830（税込）

自然そのものの息づかいを閉じ込めた香りにしたいという想いから、ベースとなるエタノールまですべて天然由来の成分で設計。一日の終わりに、枕やシーツに軽く吹きかけることで、眠りへと向かう時間へ静かにスイッチを切り替えていきます。

■Bath powder（入浴剤） 50g

\550（税込）

熟成した大地を思わせるクラシカルな香りと、とろみのある湯肌が、やさしく身体を包み込みます。また血管を広げる炭酸が、全身をじんわりと温め、入浴後もぬくもりが続きます。

■ギフトセット各種

母の日や大切な人への贈り物として、「モノ」ではなく*整う時間”を贈るギフトもご用意します。

・ピローミスト＋入浴剤５包ギフトボックス 8,800円（税込）

・入浴剤５包 ギフトボックス 3,300円（税込）

・入浴剤 5包 巾着セット \2,750（税込）

【クラフトティーの先行試飲会を開催】

また、本ポップアップでは、発売前の新商品であるクラフトティーの試飲会を実施いたします。

“香る・飲む・整う”という一連のナイトルーティンを、五感で体感いただける機会となっています。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

1684 AZUMAMINEについて

株式会社1684が手がける発酵スキンケアブランド「1684 AZUMAMINE」。岩手県紫波町の純米酒専門酒蔵「吾妻嶺酒造店」（1684年創業、岩手県最古）の酒粕を発酵素材として再解釈し、日本酒文化を暮らしの中で楽しむ新しいライフスタイルを提案しています。

1684 AZUMAMINE 酒かす化粧水が2025年度グッドデザイン賞受賞。

今回初のコラボイベントにて、香り（Sott）と発酵（1684 AZUMAMINE）という異なるアプローチから、“外側と内側の両面から整える体験”を提案します。

会社概要

会社名 ：株式会社Sott

代表者 ：代表取締役 高橋 舞衣

本社所在地：〒020-0065 岩手県盛岡市西下台町15-6

公式サイト（オンラインショップ）：https://sott.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/sott.jp/

LINE公式アカウント：https://lin.ee/UwaI40T



＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞

お問い合わせ：info@sott.jp（担当：高橋）