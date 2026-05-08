5月14日・26日「従業員50人未満の事業場向けストレスチェック義務化対応」ウェビナー開催！「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」注文サイトで銀行口座振り込み払いも可能に

株式会社情報基盤開発

株式会社情報基盤開発（本社：東京都文京区、代表取締役：鎌田長明）は5月14日と26日、「従業員50人未満の事業場向けストレスチェック義務化対応」ウェビナーを開催いたします。

労働安全衛生法改正によって、全事業場でストレスチェックの実施が義務化されることになったのはご存知でしょうか？



・ストレスチェック実施にあたって、どのような準備が必要？

・そもそも、ストレスチェック実施がなぜ必要なのか

・実施しなかった場合に、法人企業としてのどのようなリスクがあるのか



「人事権を持つ人は実施業務に関われない」といった制度上の制約があり、常時50人以上の従業員を抱える事業場には義務付けられている衛生委員会の設置や産業医の選任などがない小規模事業場の担当者にとって、「どこまでが義務で、何から手を付ければ良いのか」とストレスチェック実施体制の確保に悩まれている方も少なくないように思われます。



今回、労働安全衛生法改正のポイントや改正法施行までのスケジュール、ストレスチェック実施時に気を付けたい実務のポイントなどを解説いたします。

参加を申し込む :https://www.altpaper.net/stresscheck-lite-contact/webinarform/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026

ウェビナー（オンラインセミナー）概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16738/table/187_1_358fe9c26ef27a01d1262a6610382abc.jpg?v=202605080351 ]

まずはお気軽に、ウェビナー参加をお申し込みください！

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登壇者プロフィール

村上 大介

株式会社情報基盤開発

CMO（最高マーケティング責任者）



コンサルファームにて6年間、人事コンサルティングやフランチャイズビジネス展開に携わった後、東大発ベンチャー「情報基盤開発」の立ち上げに参画。

営業のプロフェッショナルとして、弊社・情報基盤開発のマーケティング戦略全体を統括。コンサルタント時代に1,000社以上の企業の人事担当者様から生の声を聴き、ストレスチェックの結果分析や人事コンサルティング業務の実務も手掛ける。

累計7,552社導入（2025年10月時点）、2025年単年度実績で5,200社・153万人にご利用いただく弊社ストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェック」に付帯する職場環境改善のコンサルティング提案や社内研修講師、セミナー活動等にも尽力する。

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"まずは義務化対応"を目指す格安ストレスチェックサービス

「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」とは？

情報基盤開発が提供する「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」は、従業員50人未満の事業場（小規模事業場）向けストレスチェック義務化対応サービスです。



「安い」「簡単」「効率重視」の手軽さが特長で、企画設計・システム開発・パッケージ提供・集計分析・印刷納品を自社ワンストップで手がけているからこその格安料金を実現。導入しやすい低価格設定ですが、結果を見やすくまとめた分析レポートや紙・WEBが選べる受検システム、製造・建築の現場で好評な15言語※1 の多言語対応、有資格者による実施者代行などストレスチェックに欠かすことができないサービスを標準搭載しています。



お問い合わせの多い高ストレス者対応のオプション※2 もご利用可能です。



※1…

日本語、英語、中国語、中国語（繁体字）、韓国語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、クメール語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、マレー語、ミャンマー語



※2…

高ストレス者対応は有料オプション

ストレスチェックLite案内サイトへ :https://www.altpaper.net/stresscheck-lite/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026

≫「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」 簡易資料をダウンロードする(https://www.altpaper.net/stresscheck-lite-contact/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)

中小企業が実施する際に課題となる導入コストの高さ、煩雑な事務手続きや情報の管理・法令を満たす有資格者の確保などを、厚生労働省マニュアルに即した上で、かつ「届いて、記入し、返送するだけ」でクリアできるパッケージサービスです。



実施手順をまとめた「実施の手引き」や24時間確認できるサポートサイトを提供し、実施時の「どうする？」から実施後の「どうしよう」までをトータルフォロー。ご担当者の負担を最小限に抑え、簡単に注文できるクレジットカード決済対応の専用EC機能を導入し、申し込むだけで毎年発生する継続利用申請の手間も省きます。自治体・金融機関へのシステム導入を支える高度なセキュリティ環境で実施情報を保管し、翌年のストレスチェック実施もサポートいたします。

●注文サイトの支払い方法に「銀行口座」振り込み追加

「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」注文サイトの決済方法に、法人クレジットカード決済に加え、銀行口座振り込み支払いを追加いたしました。



「簡単」「効率重視」をより実感いただけるよう、注文の手間・情報管理の手間・継続利用申請の手間を徹底的に削減。翌年のストレスチェック実施でもご利用いただくことで、毎年発生する大事な社員の健康情報を高度なセキュリティ環境下で継続保管・サポートいたします。

サービス価格等の詳細は、下記の「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」サービス案内サイトをご参照ください。

ストレスチェックLite案内サイトへ :https://www.altpaper.net/stresscheck-lite/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026

≫「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」 簡易資料をダウンロードする(https://www.altpaper.net/stresscheck-lite-contact/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)

【主催企業情報】

企業名 ：株式会社情報基盤開発

代表 ：代表取締役 鎌田長明

設立 ：2004年8月

所在地 ：本社 東京都文京区湯島4丁目1-11 南山堂ビル3階

企業サイト：https://www.altpaper.net(https://www.altpaper.net/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)

事業内容：

・ストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO(https://www.altpaper.net/sc?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)」の開発・運用とOEM提供

・パワハラ防止対策、従業員のメンタルヘルスケアの 相談窓口代行支援サービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室(https://www.altpaper.net/eap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)」提供

・伴走サービス付き 組織サーベイツール「ソシキスイッチ」(https://www.altpaper.net/ss?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)開発・運用

・手書きアンケートの自動入力と入力業務代行サービス「AltPaperアンケート入力(https://www.altpaper.net/ap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)」開発・運用 ほか