「朝採れ生はちみつ、そのまま瓶へ」長坂養蜂場、鮮度0日！2026年新蜜「三ヶ日みかん蜂蜜」販売へ

株式会社長坂養蜂場

静岡県浜松市三ヶ日町のはちみつ専門店・長坂養蜂場（代表取締役社長：長坂善人）は、2026年5月11日（月）より、季節限定「三ヶ日みかん蜂蜜」の“新蜜”の販売を開始いたします。

今年は初の試みとして、販売初日の早朝に採蜜したばかりの蜂蜜を“朝採れ生はちみつ”としてその日のうちに瓶詰めし、店頭販売いたします。

わずか約10日間しか採れない、三ヶ日の自然の恵み

「新蜜」とは、その年に咲いた花からミツバチが集めたばかりの“できたての蜂蜜”のこと。

三ヶ日みかん蜂蜜は、みかんの花が咲くわずか約10日間のみ採れる希少なはちみつです。

上品で爽やかな香りが特長で、採れたての新蜜は特に花の香りが豊か。フローラルでやわらかな味わいが口いっぱいに広がります。

養蜂家も感動する“採れたての香りと味”を届けたい

花の蜜を集めるミツバチ。10日間ほど咲くみかんの花からはさわやかな香りが漂います

採蜜は、ミツバチの状態や花の開花状況を見極めながら行われます。

長坂養蜂場の養蜂家たちは、自然と向き合いながら最適なタイミングで採蜜を実施。ミツバチたちが運んできた大切な蜜を、一つひとつ丁寧に商品へと仕上げています。

早朝４時すぎからの作業はお昼近くまで続きます

香り味ともに採れたての「三ヶ日みかん蜂蜜」のおいしさをお届けします

商品概要

「三ヶ日みかん蜂蜜」はチーズやヨーグルトによく合うはちみつです

商品名：三ヶ日みかん蜂蜜（2026年新蜜）

発売日：2026年5月11日（月）

販売場所：長坂養蜂場 店舗・通販サイト

所在地：静岡県浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈97-1

長坂養蜂場について

静岡県浜松市三ヶ日町にある、1935年創業のはちみつ専門店。

養蜂から販売まで行い、地域の自然とともに歩みながら、はちみつの魅力を届けています

株式会社長坂養蜂場

創業1935年浜松市三ヶ日町の浜名湖のほとりにあるはちみつ専門店

はちみつの生産や製造、はちみつ及びはちみつ加工食品の販売を行う

所在地：〒431-1424静岡県浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈97-1

HP：https://www.1183.co.jp/