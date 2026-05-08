フラー、新潟でエンジニア志望学生向け短期インターンシップを開催

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、 モバイルアプリ・Web開発エンジニア志望の学生向け短期インターンシップを8月17日から21日に、高専生向けの短期インターンシップを8月24日から28日に、それぞれフラー新潟本社で開催します。

通常開催に加え高専生向けインターンシップも開催

フラーが手がけるデジタルパートナー事業では、“本当に必要なデジタル”に向き合い続け、パートナーであるクライアントのデジタル戦略支援を行っています。その主軸がモバイルアプリ開発です。フラーはクライアントの事業に対しても当事者意識を持ち、パートナーとして寄り添う姿勢でこれまで開発に取り組んでまいりました。



今回のインターンシップでは、フラーが開発に携わる『長岡花火公式アプリ』を題材に、アプリ開発（iOS/Android）・サーバーサイド開発・フロントエンド開発の3つのコースを用意しました。



実際のモバイルアプリ・Web開発と同様の開発工程を体験していただく予定です。



リリースして多くのユーザーに使われているアプリをテーマとして開発できることに加えて、普段現場で活躍している現役アプリエンジニアからレビューを受けることができます。



長岡花火は新潟県長岡市で毎年8月2日と3日に行われる日本三大花火大会のひとつで、新潟が誇るとても大きなイベントです。フラーは2017年より一般財団法人長岡花火財団と長岡花火公式アプリ開発に取り組んでいます。



アプリをただ開発するだけでなく、ユーザーが本当に必要としていることは何か、花火大会を最高にする体験とは何かを一緒に考えて毎年アップデートを続けています。



長岡花火公式アプリは2023年度のグッドデザイン賞を受賞しました。

ご参考：https://www.fuller-inc.com/works/nagaoka-fireworks



高専本科3～5年生と専攻科1年生を対象としたインターンシップも実施します。



高専生向けはプログラミング初学者も対象で、インターンでの学びを機にエンジニアを目指すきっかけになればという想いから2025年に初めて開催。参加学生のみなさまから大変好評いただいたこと、iOS/Androidに加えてサーバーサイド開発とフロントエンド開発の開催要望もいただいたことから、内容をさらにアップデートして開催することといたしました。

FULLER Engineer Internship 2026 Summer 概要

【夏のエンジニアインターンシップ】

開催期間：2026年8月17日（月）～8月21日（金）

開催場所：フラー株式会社 新潟本社

※交通費、宿泊費（自宅から通えない場合）、昼食代、懇親会費用は弊社が負担します。



応募資格：

・2028年3月に大学院、大学、高等専門学校（本科、専攻科）を卒業見込みの方

・モバイルアプリの開発経験がある方

・GitHubのアカウントがある方

・Gitなどのバージョン管理ツールを使用したことがある方

・お名前や写真を弊社メディア等に掲載することを許諾いただける方（後日レポート記事を公開予定です）

・全日程オフラインで参加できる方（オンライン参加はできません。交通費を支給します。遠方の方は宿泊費を支給します。）

応募締め切り：2026年6月21日（日）23:59



募集人数はiOS・Android・サーバーサイド・フロントエンド各5名ずつ、合計20名程度を予定しています。



募集の詳細については下記ページをご覧ください。

iOS/Android：https://herp.careers/v1/fuller/-rqkfdbdPi4n

サーバーサイド：https://herp.careers/v1/fuller/WdEDhbEJM9ag

フロントエンド：https://herp.careers/v1/fuller/4MwpQjrZFRPU

【高専生向け 夏のエンジニアインターンシップ】

開催期間：2026年8月24日（月）～8月28日（金）

開催場所：フラー株式会社新潟本社

※交通費、宿泊費（自宅から通えない場合）、昼食代、懇親会費用は弊社が負担します。



応募資格：

・2026年8月時点で、高専本科3年生,4年生, 5年生（※）, 専攻科1年生の方

※本科卒業後進学予定の方に限ります。就職予定の方は対象外となります。

・モバイルアプリ開発の学習をしている方 又は インターンシップまでにチュートリアルなどの学習を進められる方

・GitHubのアカウントがある方

・お名前や写真を弊社メディア等に掲載することを許諾いただける方（後日レポート記事を公開予定です）

・全日程オフラインで参加できる方（オンライン参加はできません。交通費を支給します。遠方の方は宿泊費を支給します。）



応募締め切り：2026年6月21日（日）23:59



募集人数はiOS・Android・サーバーサイド・フロントエンド各5名ずつ、合計20名程度を予定しています。



詳細については下記ページをご覧ください。

iOS/Android：https://herp.careers/v1/fuller/U2mOB_zPrZLz

サーバーサイド：https://herp.careers/v1/fuller/rih2Q82-IH9o

フロントエンド：https://herp.careers/v1/fuller/9M3PSE2Nq8yg

フラーのエンジニアインターンシップについて

フラーは2022年夏からエンジニア向けインターンシップを開催してきました。その中で大事にしてきたことは大きく2つあります。



ひとつは、インターン生が自由に使える時間を多くしていること。メンターと担当する社員がサポートする環境を整えているので、各々課題を進めていくインターンシップ期間中は技術と向き合ったりメンターとコミュニケーションを重ねたりと有意義に使える時間がたっぷりあります。



もうひとつは、“業務として行なうアプリ開発”で大切なことを体験できること。フラーのものづくりはクライアントやチーム、そこに関わる人たちと進めていきます。たくさんの人が携わる開発だから気をつけたいことや使われ続けるアプリ開発のために留意すること、デザイナーとの関わり方など、現場目線での開発で大切なことに触れる機会を多く作っています。



これまでのインターンシップを通して、今回も内容をさらにアップデートしています。より一層参加するみなさまにとって豊かな時間にできるように現在準備を進めています。

これまで開催したインターンシップのようす

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。

ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

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本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp