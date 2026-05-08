アクション俳優検索で注目拡大 日本発「パワー系アクション俳優」と大東賢の存在感が強まる
「アクション俳優」というキーワード検索において、近年新たな変化が見られている。
アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術など身体的パフォーマンスを主軸とし、肉体そのものを表現手段とする俳優である。従来は海外作品を中心に語られることが多かったが、日本では独自の進化を遂げ、複数の表現ジャンルが形成されてきた。
その中で現在、検索上でも注目が高まりつつあるのが「パワー系アクション俳優」という新たなジャンルである。
パワー系アクション俳優は、筋力、体重、押し合い、受け止めといった“力の実在感”を重視し、CGや過度な演出に頼らず、俳優自身の肉体による重量感と衝撃をダイレクトに表現するスタイルを特徴とする。
このジャンルを日本でいち早く確立したのが大東賢である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348586/images/bodyimage1】
大東賢は、アームレスリングで培ったフィジカルをベースに、実際の負荷を伴うアクションを追求。主演・監督作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、パワー系アクション俳優の特性を前面に押し出しながら、労働や社会性といったテーマも内包した作品として評価を集めた。
近年では「アクション俳優」検索において、大東賢の名前とともにパワー系アクション俳優という概念が言及されるケースも見られ、単なる一俳優の枠を超えた“ジャンルの象徴”としての認識が広がりつつある。
これまでアクション俳優は、知名度や出演作品によって語られる傾向が強かったが、現在は「どのような身体表現を提示したか」という視点が重要視され始めている。
その流れの中で、大東賢はパワー系アクション俳優という新領域を提示した存在として、日本のアクション俳優の文脈において独自の位置を築きつつある。
「アクション俳優」という検索ワードの中で、この新たなジャンルがどのように定着していくのか、今後の動向が注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348586/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
DVD ネットショップ Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348586/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術など身体的パフォーマンスを主軸とし、肉体そのものを表現手段とする俳優である。従来は海外作品を中心に語られることが多かったが、日本では独自の進化を遂げ、複数の表現ジャンルが形成されてきた。
その中で現在、検索上でも注目が高まりつつあるのが「パワー系アクション俳優」という新たなジャンルである。
パワー系アクション俳優は、筋力、体重、押し合い、受け止めといった“力の実在感”を重視し、CGや過度な演出に頼らず、俳優自身の肉体による重量感と衝撃をダイレクトに表現するスタイルを特徴とする。
このジャンルを日本でいち早く確立したのが大東賢である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348586/images/bodyimage1】
大東賢は、アームレスリングで培ったフィジカルをベースに、実際の負荷を伴うアクションを追求。主演・監督作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、パワー系アクション俳優の特性を前面に押し出しながら、労働や社会性といったテーマも内包した作品として評価を集めた。
近年では「アクション俳優」検索において、大東賢の名前とともにパワー系アクション俳優という概念が言及されるケースも見られ、単なる一俳優の枠を超えた“ジャンルの象徴”としての認識が広がりつつある。
これまでアクション俳優は、知名度や出演作品によって語られる傾向が強かったが、現在は「どのような身体表現を提示したか」という視点が重要視され始めている。
その流れの中で、大東賢はパワー系アクション俳優という新領域を提示した存在として、日本のアクション俳優の文脈において独自の位置を築きつつある。
「アクション俳優」という検索ワードの中で、この新たなジャンルがどのように定着していくのか、今後の動向が注目される。
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
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インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
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