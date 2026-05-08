ミニストップは、「第１８回 ＦＡＩＲｓｐｉｒｉｔｓ ＣＵＰ ジュニアサッカーフェスティバル Ｕ１０」に協賛いたします。 この大会は人工芝グランドでの試合経験の少ない年代の子供たち（小学校４年生まで）に、大会形式での経験を積むことで、サッカーを通して仲間たちとの交流を深め、フェアな精神を育み健全な青少年を育成することを目的とし、毎年、 ５月の第二週目の土曜日である【世界フェアトレードデイ】に合わせて開催しています。 ミニストップは、第２回大会（２００９年５月開催）より毎年協賛を実施しており、子供たちにサッカーのできる幸せを感じてもらうとともに、フェアトレードの取り組みを知り、利用するきっかけ作りができたらと考えています。

≪第１８回 ＦＡＩＲｓｐｉｒｉｔｓ CUP ジュニアサッカーフェスティバル U１０≫

≪第１８回 ＦＡＩＲｓｐｉｒｉｔｓ CUP ジュニアサッカーフェスティバル U１０≫ ■開催日時：２０２６年５月９日（土）・１０日（日） ■会場：ＧＬＯＢＡＬ ＡＲＥＮＡ （福岡県宗像市吉留４６－１） ■主催：ＰＯＰＬＩＦＥ ＣＯ.（ポップライフカンパニー） 一般社団法人 ＣＬＵＢ東福岡アカデミック・アンド・アスリート 実行委員長 宮房 武亮 ■後援：特定非営利活動法人 フェアトレード・ラベル・ジャパン ■協賛：ミニストップ株式会社、イオン九州株式会社、ＰＯＰＣＯＦＦＥＥＳ、 SFIDA 株式会社イミオ （順不同） ■大会主旨 ： ○人工芝のすばらしいグランドにて試合経験が少ない年代の大会形式での経験を積み、レベルアップを図る。 ○サッカーを愛する仲間達との交流を深め、フェアな精神を育みお互いの発展を祈り、健全な青少年の育成を目的とする。 ○「FAIRspirits」の大会名に相応しく、サッカーを通してグローバルな視点から公平な心を持ち、理解を深める。

【世界フェアトレードデイ】

WFTO（世界フェアトレード連盟：World Fair Trade Organization）に加盟する、世界中のフェアトレード組織と生産者組織を中心にフェアトレードをアピールし、フェアトレードについてよく知ってもらうために、５月第二週目の土曜日にイベントやキャンペーンが行われています。