コトブキシーティング株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：深澤 重幸・深澤 啓子、以下、当社)は、2026年4月30日(木)に『公立学校向け事例集vol.3』を発行しました。本冊子は、「学校施設の複合化・共用化」をテーマに、新しい学校施設の在り方や活用のヒントとなる事例23件をまとめています。施設を実際に活用している教職員や、計画に携わった自治体担当者へのインタビュー記事も豊富に掲載しました。2026年5月13日(水)～15日(金)まで東京ビッグサイトで開催される、「第17回 EDIX(教育総合展)東京」の当社ブースにて、いち早く配布します。





『公立学校向け事例集vol.3』_表紙





■背景

公立学校を取り巻く環境は今、転換期を迎えています。学校は児童や生徒の学びの場であると共に地域の交流拠点や生涯学習の場、さらには公共施設再編に伴う新たな役割を担う場所としても期待されています。限られた敷地や床面積、予算といった制約の中でも豊かな施設活用を行うために、自由で柔軟な発想が求められます。このような背景を踏まえ、コトブキシーティングでは公立学校向け事例集を2022年から発行してきました。

今号では、ご好評いただいた前号に、町内の学校を統合・再編し新設された義務教育学校や、生徒の主体性を引き出す学びの空間づくりに取り組む学校の事例など、厳選した事例を追加しました。これからの学校施設の在り方や活用に向けた具体的なヒントを、豊富な事例とともにお届けします。









■最新パンフレット『公立学校向け事例集vol.3』のポイント

1. 公立学校を中心とした豊富な最新事例

現代の学校空間に求められる役割を「地域コミュニティ」「多機能な体育館」「探究学習の場」の3つの切り口で分類。それぞれの事例における施設整備の背景や、設備導入後の具体的な効果まで、豊富な写真を添えて紹介しています。





2. 現場の「声」を伝えるインタビュー記事

教職員や自治体担当者へのインタビューを多数収録。学校独自の教育理念をいかに空間に落とし込んだのか、教室や視聴覚室、体育館といった空間の整備に至った背景や、実際の活用が学びにどう還元されているのか。現場の「声」を丁寧に汲み取り、その成果を詳しく掘り下げています。





『公立学校向け事例集vol.3』_ページサンプル





■EDIX東京2026の会場で、いち早くお手元にお届けいたします

EDIX(教育総合展)東京に出展します。当社ブースでは「これからの学校空間に、最適なソリューションを。やりたいを叶える、あれもこれもできる“体育館・多目的室”」をテーマに、効率的な空間利用を実現する、移動観覧席や大型電動間仕切SIKIRUTOの実機を展示。

当社ブースへ来場いただいた方には、『公立学校向け事例集vol.3』をいち早く配布します。ぜひ、当社ブース［12-25］までお立ち寄りください。









「第17回 EDIX(教育総合展)東京」開催概要

開催日程 ： 2026年5月13日(水)～15日(金)

開催時間 ： 10：00～18：00 ※最終日のみ17：00まで

開催場所 ： 東京ビッグサイト 東展示棟1～3

出展ブース番号： 12-25

主催 ： EDIX実行委員会

企画運営 ： RX Japan合同会社

公式HP ： https://www.edix-expo.jp/hub/ja-jp.html

当社HP ： https://www.kotobuki-seating.co.jp/news/detail.html?itemid=2006&dispmid=770





ご来場には事前登録が必須となります。以下サイトより事前登録をお願いいたします。(無料)

▽来場登録サイトはこちら

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html









■カタログ請求

コトブキシーティングのコーポレートサイト「お問い合わせフォーム」から必要事項を入力のうえ、お問い合わせ内容に『公立学校事例集vol.3 請求』とご記入ください。

お問い合わせフォーム： https://www.kotobuki-seating.co.jp/contact/









【会社概要】

会社名 ： コトブキシーティング株式会社

創業 ： 1914年(大正3年)12月

設立 ： 2010年(平成22年)7月

所在地 ： 東京都千代田区神田駿河台1-2-1

代表者 ： 代表取締役 深澤 重幸・深澤 啓子

事業内容： 公共施設家具事業／文化・スポーツ・教育施設・

議場向け等の家具の製造・販売

カプセルベッド事業／宿泊・仮眠用カプセルベッドの製造・販売

ならびにこれらの輸出入

URL ： https://www.kotobuki-seating.co.jp/