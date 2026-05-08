株式会社太陽が運営する「おもしろTシャツの俺流総本家」は、イラストレーターHonkunが描く猫たちに「解せぬ」「明日からがんばる」「毎日げんき」などの“ゆるい言葉”を添えた「ホンクンのネコ」シリーズの名入れ対応Tシャツを、2026年5月9日（土）から5月15日（金）までの期間限定でセール販売いたします。 通常価格2,800円（税込）のところ、クーポン利用で10％OFFの2,520円（税込）にて販売いたします。俺流総本家 楽天市場店および俺流総本家 公式オンラインショップにてご購入いただけます。 クーポンコード【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

商品説明

**カラー展開：** 15種類の豊富なカラーバリエーションから、お好みに合わせて選べます。 **素材：** 高品質コットン100％を使用し、柔らかい肌触りと快適な着心地を実現。 **サイズ展開：** S / M / L / XL / XXL （ユニセックス対応で男女問わず着用可能） **商品ページ**： https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/honkun-gr1.html https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/honkun-gr2.html

デザイン 23種

ゆるい猫たちの語録デザインに名入れ対応

Honkunについて

本名：本多 優太（ほんだ ゆうた・１９７６年生） 墨絵作家Honkunは、「ホンクンのネコ」や「カッパルとことばであそぼう」（ガッコミ連載中）の作者として知られています。 独自の墨絵スタイルで、「書画一致の現在形」をコンセプトに、シンプルで誰でも描けるデザインを追求。特に、子どもでも筆を持てば描ける絵を目指し、作品を発表しています。 過去にはインバウンド向けの墨絵クラスが発行部数世界一のガイドブック「Lonely Planet」に掲載され、話題を集めました。 現在、「ホンクンのネコ」は全国各書店で展開中。 また、「Honkun」は商標登録されており、独自のデザインを活かした商品展開を行っています。

メディア掲載実績 & 活動実績

墨絵作家Honkunは、これまでに以下のテレビ番組で紹介されるなど、多くのメディアで取り上げられ注目を集めています。 また、テレビ出演以外にも全国での販売やコラボレーションを通じて、幅広く活動を続けています。

テレビでの紹介実績

- **「ぶらり途中下車の旅『中央総武線の旅』（日本テレビ）」**（2021年10月30日放送） - **「モヤモヤさまぁ～ず２『神保町周辺』（テレビ東京）」**（2023年6月6日放送）

その他の活動実績

台湾ゲームショーGamers Con ブース展示（2020年7月30日）

大間観光土産センター・マグログッズ（ハンカチ・靴下）販売開始（2024年6月）

マジックミシン（リフォームスタジオ株式会社）に刺繍デザイン提供開始（2024年3月20日）

全国書店催事販売開始（株式会社トーハン、2024年3月1日）

宮崎県立美術館ミュージアムショップ＋Noteで販売開始（2023年10月）

樋口メリヤス工業株式会社『つつした』とコラボレーション（2023年3月）

日本武道館公式Tシャツデザイン提供（柔道・剣道・空手・弓道などの公式グッズ、2023年3月2日）

横浜みなとみらい・東急スクエア内「クイーンモールマーケット」出展（2022年12月17日～12月30日）

インド大使館クリケットユニフォーム制作（2022年6月17日）

サービス概要

対象商品：ホンクンのネコ 名入れTシャツ セール期間：2026年5月9日(土)から5月15日(金) 通常価格：税込2,800円 割引価格：クーポン使用で10％OFF クーポンコード【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

商品ページ： https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/honkun-gr1.html https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/honkun-gr2.html

俺流総本家とは

俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツをはじめ、名入れやオリジナルデザインにも対応した商品を展開するブランドです。 年間販売数10万枚を超える実績があり、楽天市場では複数カテゴリでランキング1位を獲得するなど、多くのお客様にご支持いただいています。 語録Tシャツのラインナップは1万種類以上。おもしろ系から前向きなメッセージ系まで幅広いデザインを取りそろえ、ギフトや記念品、イベント用途にも対応しています。 今後も、ものづくりを通じて、日常にちょっとした楽しさや特別感を届ける商品づくりを続けてまいります。

会社概要

企業名：株式会社太陽 代表者：片岡正徳 所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11 設立：2009年 事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務 お問い合わせ（9：00～18：00） TEL：0479-74-8261 FAX：0479-74-8338 俺流総本家楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/ 俺流総本家オンラインショップ https://www.oreryu-souhonke.jp/ 公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています） https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/