「停電・災害時に「温かい食事」を。」ポータブル加熱ギア「HOT PORTER」がMakuakeで900万円突破

三ツ谷電機株式会社

三ツ谷電機株式会社（新潟県、代表：三ッ谷賢）は、ポータブル加熱ギア「HOT PORTER」をMakuake（マクアケ）にて応援購入型クラウドファンディングで展開中です。

2026年4月23日の公開からわずか一週間で約500人・800万円超の応援購入を集め、現在は累計支援額900万円を突破。引き続き好評を博しています（プロジェクト終了日：2026年6月29日）。

累計支援額9,000,000円を突破

近年、地震・台風・大規模停電など自然災害への備えが社会的に急務となる中、同製品はコンセント不要でモバイルバッテリーからも給電できる「フェーズフリー設計」を採用。

日常の車中泊ランチ、アウトドアから、いざという時の避難生活まで、幅広いシーンで活躍する『食の防災グッズ』として注目を集めています。

■ 背景：高まる「食の備え」への関心

内閣府・消防庁の調査では、家庭の防災備蓄において「食料・飲料水」の準備率は向上している一方、「温かい食事を食べる手段」を備えている家庭は依然として少数にとどまっています。

能登半島地震（2024年）や近年頻発する大規模停電の経験を踏まえ、「電気が止まった状況でも温かいものを食べたい」というニーズは急速に高まっています。

HOT PORTERは、そのニーズに正面から応える製品です。

【防災グッズとしての3大ポイント】

・ 停電時でもモバイルバッテリーで使用可能（USB Type-C給電対応）

・ 4分で最大80℃加熱。温かい食事・飲料を素早く準備できる

・ コンビニ弁当・レトルト・パックご飯など、備蓄食品をそのまま温められる

■ 製品特長：日常と非常時をつなぐ「フェーズフリー」設計

4分で80℃／独自三層構造ヒーター

カーボン面状フィルムヒーター（表裏2面）＋アルミ蒸着PETフィルム＋架橋発泡ポリエチレンの三層構造により、コンパクトな見た目からは想像できないハイパワーを実現。厚さ約7cmのどんぶり弁当にも対応します。

2WAY給電（AC100V・モバイルバッテリー）

家庭のコンセントはもちろん、大容量モバイルバッテリーからの給電にも対応（USB Type-C→DC変換ケーブル付属）。電源インフラが失われた避難時・車中泊時でも確実に機能します。

お弁当丸ごと入るサイズ（約30cm角）

前モデル（A4サイズ）から大幅サイズアップ。

コンビニ弁当・手作り弁当・パックご飯＋レトルトカレーの2食同時加熱など、実用的なシーンに対応。持ち手付きで携帯性も向上しました。

3段階温度調節＋自動保温機能

弁当加熱／飲料温め／低温保温の3モードを搭載。サーミスタによる温度制御で、設定温度到達後は自動的に保温状態へ移行。食べ頃をキープします。

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159712/table/5_1_6997fd8b936aa7f0eb64692b7bcb79be.jpg?v=202605080251 ]

こんな方に届けたい

- 防災グッズとして「食の備え」を整えたいご家庭- 停電・断水リスクに備えたいマンション・一戸建て住まいの方- 長距離移動の多いトラックドライバー・営業職の方- アウトドア・車中泊を楽しむキャンパー・旅行者- 子どもの塾・部活の送迎をする親御さん

避難グッズとして