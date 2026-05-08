今注目の“抹茶スイーツ”も登場！いちご・抹茶・マンゴーを愉しむ初夏限定ビュッフェ

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

ティー&カクテル「ガーデンラウンジ」

『スーパースイーツビュッフェ2026 ～いちご・抹茶・マンゴー～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/gardenlounge/ichigo-matcha-mango/

ホテルニューオータニ（東京）のティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」では、“いちご・抹茶・マンゴー”を使用した『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご・抹茶・マンゴー～』を、6月30日(火)までの期間限定で開催いたします。

人気のスイーツビュッフェが初夏仕様に衣替え

ホテルニューオータニ（東京）では、四季折々の旬の食材を活かしたスイーツビュッフェを通年で提供しています。2026年6月30日（火）までの期間は甘酸っぱい「いちご」、香り高い「抹茶」、とろける甘さの「マンゴー」を主役に据えた、初夏限定のビュッフェが登場。

フルハイトウインドウの先に広がる約1万坪の日本庭園の新緑とともに、季節を感じる贅沢なひとときをお愉しみいただけます。

和と洋が織りなす3種のショートケーキ食べ比べが実現！

（左から順に）『ストロベリーショートケーキ』『新edo抹茶ショートケーキ』『マンゴーショートケーキ』

王道の『ストロベリーショートケーキ』に加え、抹茶の奥深い香りと和素材を重ねた『新edo抹茶ショートケーキ』、完熟マンゴーの濃厚な甘みを引き立てた『マンゴーショートケーキ』の3種が登場。

『新edo抹茶ショートケーキ』は、抹茶と和三盆糖を合わせた2種のスポンジに、青ヶ島産「ひんぎゃの塩」を効かせた黒蜜あんこや黒蜜ゼリー、豆乳ホワイトガナッシュ、抹茶カスタードクリームを重ね、白玉やライチで食感にアクセントを加えた一品です。

また、『マンゴーショートケーキ』は、完熟マンゴーの芳醇な香りと果肉感を活かし、軽やかなスポンジと口どけなめらかなクリームで仕上げました。

その他、サクサクのタルト生地にいちごをトッピングした『いちごタルト』や、抹茶カスタードクリーム、抹茶の生クリーム、黒蜜あんこを抹茶のシュー生地で挟んだ『抹茶シュークリーム』、マンゴー寒天とマンゴークリームを玄米卵を使用したスポンジで包んだ『マンゴーロール』など多彩のスイーツをご用意。

さらに初夏にぴったりな爽やかなグラススイーツも。いちごの果汁を凝縮したみずみずしい『いちごゼリー』や、岩手県産岩泉（いわいずみ）ヨーグルトを使用したゼリーに、甘酸っぱいパッションフルーツとマンゴーの濃厚なジュレをトッピングした『岩泉ヨーグルトゼリー』、元祖くず餅「船橋屋」の「くず餅乳酸菌(R)」を使用したゼリーに、抹茶寒天や丹波黒豆、つぶあんをあしらった『新edoくず餅ゼリー』も好きなだけお愉しみいただけます。

和・洋・中の豊富なホットミールも！

こだわりのサンドウィッチも全17種類がラインアップ。ジューシーなポークロースにとんかつソースを合わせ、シャキシャキの千切りキャベツとともにサンドした定番の『ポークカツサンド』や、ホテル特製の出し巻き卵に浜名湖産の海苔とみたらしだれを組み合わせた和テイストの『だし巻きサンド』など、多彩で個性豊かなメニューが揃います。長年愛され続ける『ホテル伝統のビーフシチュー』も注目の一品。バラエティ豊かなホットミールの数々が、ビュッフェ体験をさらに充実させます。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

ティー&カクテル「ガーデンラウンジ」

『スーパースイーツビュッフェ2026 ～いちご・抹茶・マンゴー～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/gardenlounge/ichigo-matcha-mango/

[期間]

2026年6月30日（火）まで

[時間]

11:30～

※90分制

※ウェブサイトより事前予約制

[料金]

大人 平日\7,500～ / 土・日・祝日\9,000～

お子さま \4,200

※料金には別途サービス料を加算させていただきます。

※お子さまは4～12歳。

※食材の入荷状況によりメニュー内容が変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

[店舗]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ（東京）

ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」（ガーデンタワー ロビィ階）

[お問合せ]

Tel: 03-5226-0246（ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」直通）