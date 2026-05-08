ミショナ設立6周年！中小企業DXを支援する3サービスの成長と展望

株式会社ミショナ

2020年5月8日の設立から6年。

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」をはじめ、Instagram運用の効率化を支援する「エルグラム」、自社サイト上での集客・顧客対応・フォローアップを自動化する「エルサイト」など、中小企業のDXを支援するサービスを展開してまいりました。

今回は、株式会社ミショナの6年間の歩みと各サービスの成長、そして今後の展望をご紹介します。

『6年間で広がったDX支援』株式会社ミショナの歩み

株式会社ミショナは創業以来、中小企業のDXをもっと身近にすべく、マーケティング自動化ツールを展開してまいりました。現在は、LINE公式アカウント拡張ツール「L Message」、Instagram運用支援ツール「エルグラム」、Webサイト自動化ツール「エルサイト」の3サービスを軸に、 事業者の集客・顧客対応・販売促進の自動化を支援しています。

主力の「L Message」は、LINE公式アカウントの機能を拡張し、ステップ配信、フォーム、予約管理、決済、顧客管理などを活用できるマーケティングツールです。

2026年1月12日（月）には導入数が14万件を突破し、店舗運営、スクール、サロン、士業、オンライン講座、ECなど、さまざまな業種でご利用いただいています。

また、Instagram運用の効率化を支援する「エルグラム」は、2024年の提供開始から2周年を迎えました。コメントへの自動返信やDM対応の効率化など、Instagramを活用した集客・顧客対応をサポートし、2025年9月には導入実績20,000件を突破しています。

さらに2026年1月には、自社サイト上での集客・顧客対応・フォローアップまでを一気通貫で自動化できるチャットマーケティングツール「エルサイト」をリリースしました。

LINE・Instagram・Webサイトという複数の接点を通じて、事業者が顧客との関係性を深め、継続的な成果につなげられる環境づくりを進めています。

『L Message』導入数14万件を突破したLINE公式アカウント拡張ツール

「L Message（エルメッセージ）」は、LINE公式アカウントを活用した顧客対応・販売促進・業務自動化を支援するツールです。

LINE上でのメッセージ配信や顧客管理、予約受付、フォーム作成、決済連携などを組み合わせることで、運営業務を効率化します。

たとえば、以下のような仕組みづくりが可能です。

・予約後に自動で確認メッセージを送信

・来店前日にリマインドを配信

・アンケート回答に応じて配信内容を出し分け

・顧客情報をもとにセグメント配信を実施

・講座やイベントの申込から決済、案内までをLINE上で管理

これらの仕組みにより、手作業による対応漏れや確認負担を軽減し、顧客満足度の向上やリピート促進につなげることができます。

2026年1月12日（月）には導入数が14万件を突破。今後も、より多くの事業者が成果につながるLINE運用を実現できるよう、機能改善とサポート体制の強化を続けてまいります。

▼サービス詳細はこちら

https://lme.jp/?prtimes

『エルグラム』リリース2周年、導入実績20,000件を突破

「エルグラム」は、Instagram運用の効率化を支援する自動化ツールとして、2024年に提供を開始しました。

Instagramでは、投稿やリール、ライブ配信、コメント、DMなど、顧客との接点が多様化しています。一方で、問い合わせ対応やコメント返信、資料送付などを手作業で行う場合、運用担当者の負担が増大しやすいという課題があります。

エルグラムでは、コメントへの自動返信やDM対応の自動化などを通じて、Instagram上での顧客対応を効率化。見込み顧客との接点づくりや、キャンペーン・資料配布・イベント案内などの運用を支援します。

2026年1月にはリリース2周年を迎え、2025年9月には導入実績が20,000件を突破しました。

今後も、Instagramを活用する事業者が、より効率的にフォロワーとの関係性を深められるよう、機能の充実と利便性の向上に取り組んでまいります。

▼サービス詳細はこちら

https://lgram.jp/?prtimes

『エルサイト』Webサイト上の集客・顧客対応・フォローアップを自動化

2026年1月19日（月）には、チャットマーケティングツール「エルサイト」をリリースしました。

エルサイトは、自社サイト上での集客・顧客対応・フォローアップまでを一気通貫で自動化できるサービスです。

Webサイトに訪れたユーザーに対して、チャットを通じた案内や問い合わせ対応、資料請求、申込導線の設計などを行うことで、サイト訪問者との接点を逃さず、次のアクションにつなげます。

これまで当社は、LINE公式アカウントやInstagramを活用したマーケティング支援を行ってきました。エルサイトの提供開始により、Webサイト上での顧客対応領域にも支援範囲を拡大し、より包括的なマーケティング自動化の実現を目指します。

今後は、L Message・エルグラム・エルサイトの3サービスを通じて、顧客接点ごとの課題に寄り添い、事業者様の成果創出を支援してまいります。

▼サービス詳細はこちら

https://lsite.jp/?prtimes

『“仕組み×システム”で事業成長を支援』ミショナが大切にしている考え方

株式会社ミショナが大切にしているのは、単にツールを提供することではありません。

私たちは、事業者が抱える業務課題や集客課題に対して、「どのような仕組みをつくれば成果につながるのか」を重視しています。

システムは、業務を効率化するための手段です。

そして仕組みは、そのシステムを活用して成果を生み出すための設計です。

たとえば、問い合わせ対応を自動化するだけでなく、その後の案内、予約、決済、フォローアップまでを一連の流れとして設計することで、顧客体験の向上と事業者の負担軽減を両立できます。

当社は今後も「仕組み×システム」の力を通じて、事業者が本来注力すべき業務に集中できる環境づくりを支援してまいります。

『6周年から未来へ』誰もが使いやすいDXを、より身近な存在に

中小企業や個人事業主にとって、DXは難しいもの、専門知識が必要なものと感じられることも少なくありません。

株式会社ミショナは、そうしたハードルを下げ、誰もが使いやすく、成果につながる仕組みを提供することを目指しています。

L Message、エルグラム、エルサイトの各サービスでは、直感的に操作できる画面設計や、運用に役立つマニュアル、サポート体制の充実を進めています。

今後も、ユーザーの皆様の声をもとにサービス改善を重ね、LINE・Instagram・Webサイトを活用したマーケティングの自動化をより身近なものにしてまいります。

株式会社ミショナは、次の1年も、そしてその先の未来も、事業者の業務効率化と持続的な成長を支援し続けます。