濃厚味噌とにんにくが効いたやみつき感のある味わい！「セブンプレミアム 味噌バター風コーンラーメン」が新登場

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、カップ麺の新商品「セブンプレミアム 味噌バター風コーンラーメン」を、5月12日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売します。

味噌ラーメンで人気の高いフレーバーの一つである「味噌バターコーンラーメン」の味わいを、セブンプレミアムならではのこだわりを詰め込み、カップ麺で再現しました。濃厚な味噌とラードをベースに、にんにくと生姜をきかせた、パンチのあるやみつき感をお楽しみいただけます。

ガツンと濃厚な「味噌バター風コーンラーメン」が新登場

■セブンプレミアム 味噌バター風コーンラーメン

価格：198円（税込213.84円）

発売日：5月12日（火）～順次

販売エリア：全国

味噌ラーメンで人気の味わいを再現

味噌ラーメンで人気の高いフレーバーの一つである「味噌バターコーンラーメン」の味わいを再現しました。たっぷりのコーンと濃厚なスープの香りが食欲をそそります。

にんにくや生姜などをきかせたスープ

スープは、濃厚味噌とラードをベースに、にんにくと生姜をきかせた、やみつき感のある味わいです。単なる味噌味ではなく、ラードのコクとにんにく・生姜の刺激が融合することで、ガツンとした満足感を生み出します。

担当者コメント

人気の「味噌バターコーンラーメン」を、より手軽に、よりパンチのきいた味わいでお楽しみいただきたいという想いから開発しました。味噌の濃厚さとにんにくや生姜などの絶妙なバランスにこだわりました。味噌ラーメン好きの方にもご満足いただける商品ですので、ぜひお楽しみください。

現在発売中のセブンプレミアム カップラーメン（一例）

■セブンプレミアム 醤油ヌードル

価格：158円（税込170.64円）

発売中

販売エリア：全国

ポークとチキンのうま味に香辛料が程良くスパイシーで香ばしいスープ。ふわふわとしたスクランブルエッグとプリプリとしたエビの具材感が楽しい醤油ヌードルです。

■セブンプレミアム シーフードヌードル

価格：158円（税込170.64円）

発売中

販売エリア：全国

ポーク、チキン、魚介、香味野菜のうま味に紅しょうがのアクセント。ふわふわのスクランブルエッグとシャキシャキのキャベツの食感が楽しいシーフードヌードルです。

■セブンプレミアム カレーヌードル

価格：158円（税込170.64円）

発売中

販売エリア：全国

ポークやビーフのうま味に香辛料をバランス良く配合した、味わい深いコクが特長のスパイシーなカレースープ。ほくほくとしたポテトの食感が楽しいカレーヌードルです。

■セブンプレミアム わかめたくさん あさりだし塩ラーメン

価格：158円（税込170.64円）

発売中

販売エリア：全国

あさりの旨みとわかめの風味をバランス良く組み合わせた、あっさりしながらも奥深い塩ラーメン。「毎日食べても飽きがこない」シンプルながらも完成度の高い味わいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

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※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

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