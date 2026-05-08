敵なんて、いないよ？　旅する秘密基地で、ゆるっとサバイバル『アウトバウンド』開発者がゲームを紹介する開発日誌#1を公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、Square Glade Gamesが開発するPlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)『Outbound（アウトバウンド）』について、ゲーム内容を紹介するトレーラー「開発日誌#1」を公開いたしました。

「開発日誌」は、開発メンバーがゲームを紹介する映像コンテンツです。第1弾となる「開発日誌#1」では、「旅のはじまり」部分から資源採集、クラフト、拠点における建設を中心にご紹介しています。ぜひご覧ください。

『Outbound（アウトバウンド）』開発日誌#1：

https://youtu.be/T8WheJIBb7w(https://youtu.be/T8WheJIBb7w)

『アウトバウンド』は、近未来のユートピアを舞台にしたオープンワールド探索ゲームです。自分だけのキャンピングカーで自給自足の生活を送りながら、理想のマイホームづくりを楽しむことができます。1人でのプレイに加えて、最大4人のプレイヤーとサバイバル体験を楽しめます。

〇『アウトバウンド』とは

・あなただけのキャンピングカーを

モジュール建築システムを使い、塗料や装飾、家具などで車両を自由にカスタマイズすることができます。居心地の良い理想のマイホームを作り上げ、太陽光・風力・水力といった再生可能エネルギーを活用し、EVキャンピングカーに電力を供給しながら、自由気ままな旅へ出発しましょう。

・敵のいない、ゆったりとしたコージーサバイバル

自然がもたらすさまざまな資源を活用し、製作作業台やツールをクラフトすることができます。技術を習得し、資源を精製・組み合わせることで、未知の素材を生み出すことも可能です。また、植物やキノコを育てる庭を作ることもでき、収穫した作物は、そのまま食べたり、料理に使ったりすることで、冒険に必要な栄養を補給できます。

・仲間と一緒にキャンピングライフ

多彩なバイオームや資源、数々の秘密が隠された色鮮やかなオープンワールドを、仲間と一緒に探索することもできます。1人でじっくり楽しむのはもちろん、最大4人のプレイヤーとドライブしながら新たなマップ開拓を目指すことも可能です。ゆったりとしたサバイバル体験をお楽しみください。

■参考：Square Glade Gamesとは

オランダを拠点とするTobiとMarcによるインディーゲームスタジオ。デビュー作『Above Snakes』は半年で6万本以上を販売。最新作である本作『アウトバウンド』は、Steamにてウィッシュリストトップ20入りを果たしました。コミュニティ・創造性・テクノロジーの融合をテーマに、他にはない体験を創ります。

【製品概要】

商品名：Outbound（アウトバウンド）

対応機種：

PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM) 2／Nintendo Switch(TM)

※PC（Steam/Epic Game Store/Windows）／Xbox series X|S版はSquare Glade Gamesより販売となります。

※PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM) 2／Nintendo Switch(TM)の各デジタル版はSilver Lining Interactiveより販売となります。

発売日：パッケージ版 2026年6月25日（木）発売予定

希望小売価格：4,527円（税込4,980円）

ジャンル：コージーサバイバル

プレイ人数：1人（オンライン時：1～4人）

メーカー：Square Glade Games

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：Outbound (C)2026 Square Glade Games. Published by Silver Lining Interactive. Developed by Square Glade Games.

公式サイト：https://outbound.sega.jp/

※画面は開発中のものです。

※セガは、イギリスのパブリッシャー・Silver Lining Interactive社と共同パブリッシング契約を結び、日本国内向けパッケージタイトルの製造・販売を担当いたします。

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