「ブリヂストンレディスオープン」で様々なギャラリーイベントを実施

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社は、5月21日（木）から24日（日）までの4日間、千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース※1にて開催される「ブリヂストンレディスオープン」において様々なギャラリーイベントを実施します。

会場内では、当社グループの様々な取り組みを実際に見ていただける展示や体験イベントをはじめ、「心動かす『ゴルフのわくわく』を提供しつづける」という大会コンセプトの体現のため、ゴルフファンの皆様、これからゴルフを始める皆様との特別な接点の場としてさまざまなイベントを実施します。

大人気アトラクションの「ガチャ企画」（有料）では、TEAM BRIDGESTONEの似顔絵が入ったキャラクターマーカーに、グリーンフォーク（チャーム付き）をラインアップに追加し、歴代ボールパッケージキーホルダーと合わせ3種類のガチャをお楽しみいただけます。また、商品販売コーナーでは、ここでしか手に入らない大会オリジナルのタオルやマーカーなど、大会記念グッズを発売します。その他、最終日にはゴルファーの上達を支える商品やサービスを体験いただける練習場イベントも予定しています。

最高のパフォーマンスを繰り広げる選手たちをサポートするとともに、ゴルフファンの皆様、これからゴルフを始める皆様にも「わくわく」を提供しつづけることで、ブリヂストンらしい「E」で 始まる8つの価値で構成される企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment(https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/)」を実現していきます。

＊大会開催についてのニュースリリース(https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2026050801.html)（株式会社ブリヂストン）

＊「ブリヂストンレディスオープン」大会公式ウェブサイト(https://www.bridgestoneladiesopen.jp/)

※1 開催場所は千葉県（袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース）と愛知県（中京ゴルフ俱楽部 石野コース）との隔年での開催としております。

上から佐久間朱莉選手、チームブリヂストンの古江彩佳選手、鶴岡果恋選手、佐藤心結選手、桑木志帆選手

■ギャラリーイベント概要

【TEAM BRIDGESTONE ガチャアトラクションアイテム】

キャラクターマーカー、グリーンフォーク（チャーム付き）歴代ボールパッケージキーホルダー

【大会ロゴ入りオリジナルグッズ】

マーカー（左：表、右：裏）缶ティー左：ピンフラッグ 右フック付きハンドタオル

【宮里藍 大会特別プログラム】※昨年の様子

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