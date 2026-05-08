広島の夜を走る“音楽×夜景×食”の没入体験

株式会社mint、特定非営利活動法人ANONYMOUSの２社は、広島の夜景・音楽・食を融合した没入型観光体験「KESHIKI Scenic Beats on Rails - Experience Hiroshima with TRAIN ROUGE（通称：KESHIKI）」を、2026年5月14日（木）18時30分より運行開始いたします。

株式会社mint

本商品は、広島電鉄株式会社が運行する貸切路面電車「トランルージュ」を舞台に、移動そのものを体験へと昇華する新しいナイト観光コンテンツです。広島の夜景を車窓から楽しみながら、DJによる生の音楽演出とともに、地酒など広島の食文化を味わうことができます。

↑運行中の様子↑車内イメージ

■開発背景

広島は国内外から多くの観光客が訪れる一方で、宿泊率の低迷が課題とされておりますが、夜間に楽しめるコンテンツが限られていることもその一因ではないかと考えました。

本プロジェクトは、「広島の夜をもっと楽しんで欲しい」という想いのもと、観光の新たな魅力を創出することを目的に開発いたしました。

景色・音楽・食を組み合わせることで、単なる観光ではなく、没入型の記憶に残る体験として広島の夜観光に新しい価値を創出します。

■体験の特徴・貸切路面電車「トランルージュ」をクラブ化させた特別空間・車窓を流れる景色と音楽を連動させて魅せるストーリー性・DJ によるリアルタイムの音楽・照明の演出・広島の夜景とともに地酒などのローカルフードを楽しむ

■商品概要

商品名：KESHIKI Scenic Beats on Rails - Experience Hiroshima with TRAIN ROUGE

運行開始日時：2026年5月14日（木）18:30

所要時間：約1時間30分

料金：15,000円（税込）／1名 定員：最大23名

開催頻度：販売開始から3ヵ月間は月1回、以降は別途サイトにて告知

ターゲット：訪日外国人観光客、日本人観光客、地元在住者 対応言語：日本語・英語

販売ページ：https://www.mintinc.co.jp/keshiki

プロモーションビデオ：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DXWXvES5k7g ]

■運営者概要

【株式会社mint】

事業内容：体験コンテンツ事業（ひろしまサイクリングsokoiko!企画運営）・観光業 等

URL：https://www.mintinc.co.jp/

https://www.sokoiko-mint.com/

【特定非営利活動法人ANONYMOUS】

事業内容：文化・地域活性化事業 等

URL：https://keshiki-hiroshima.com/