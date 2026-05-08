“ほぼカニ(R)”ファン必見！あの“カニ酢”が、ついにボトル化「特製黒酢入和だしカニ酢」を創業100周年にちなみ100本限定ボトリング100名様へプレゼント

カネテツデリカフーズ株式会社

カネテツデリカフーズ株式会社（本社：兵庫県神戸市 代表取締役社長：村上寛）は、“ほぼカニ(R)”のおいしさを支える名脇役 ほぼカニ(R)専用「特製黒酢入和だしカニ酢」を、創業100周年を記念し、たっぷり使えるボトルタイプにして、100本限定で100名様にプレゼントするキャンペーンを2026年5月8日（金）より開始いたします。“ほぼカニ(R)”とともに長年愛されてきた、あのカニ酢。「もっとたっぷり使いたい」「単品で欲しい」という声に応え、“ほぼカニ(R)”のためだけに作られた「特製黒酢入和だしカニ酢」がついにボトルになりました。

創業100周年にちなみ、抽選で100名様へプレゼント。“ほぼカニ(R)”に心ゆくまでつけてお召し上がりいただくのはもちろん、サラダやちらし寿司、鍋料理にも。愛してやまない“あの味”を、思う存分お楽しみください。

キャンペーン概要

キャンペーン情報はこちら :https://kanetetsu.ownly.jp/join/37657

創業100周年を記念し実施する、100本限定醸造のボトルタイプ「特製黒酢入和だしカニ酢」を100名様にプレゼントする“ほぼカニ(R)”ファンのためのキャンペーン。いつもカニ酢だけ先になくなってしまう“ほぼカニ(R)”ファンの皆様に、今こそ愛してやまないあの“カニ酢”を思う存分ご使用いただきたいという思いから生まれた特別企画。そして、限定大容量ボトルだからこそサラダやちらし寿司など他のメニューにもお使いいただきたい。そんな思いを込めて実施する「ほぼカニ(R)以外にも使ってね！」キャンペーンをぜひお楽しみください。

▼キャンペーンページの詳細はこちら▼

https://kanetetsu.ownly.jp/join/37657

【キャンペーン名】

ほぼカニ(R)以外にも使ってね！キャンペーン

【賞品内容】

通常の付属サイズの約25個分！

ほぼカニ(R)はもちろん、ちらし寿司やサラダなどにも使える

「特製黒酢入和だしカニ酢ボトル（150ml）」を抽選で100名様にプレゼント。

【応募期間】

2026年5月8日（金） ～ 5月31日（日）23:59

【応募資格・応募方法】

1） X（旧Twitter）で、カネテツ公式アカウント（@kanetetsu_1926）をフォロー。

2）キャンペーン対象投稿をリポスト

3）当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。

ほぼカニ(R)のカニ感を一層引き立てる「特製黒酢入和だしカニ酢」

「ほぼカニ(R)」に添付されている「特製黒酢入和だしカニ酢」は、「ほぼカニ(R)」のカニ感をより一層引き立てるために開発された、「ほぼカニ(R)」専用のカニ酢です。

和食料理人監修のもと、まるで本物のカニのような「ほぼカニ(R)」の風味に合うよう開発担当者が研究を重ねて作り上げたオリジナルレシピのカニ酢。一般的に使用される米酢ではなく、ふくよかでコクのある黒酢を使用し、さらにかつおと昆布のだしを合わせることで、まろやかで深みのある味わいに仕上げています。また、酸味を抑えながらも、だしの旨みをしっかりと効かせることで、「ほぼカニ(R)」本来のカニ感をさらに引き立てるように設計。発売当初から変わらぬ味わいで、多くのお客様にご支持いただいている、「ほぼカニ(R)」を支える一品です。

創業100周年を機に発売以来初の大幅リニューアルを実施した「ほぼカニ(R)」

ほぼカニ(R)の旨みを最大限に引き立てる、オリジナルのカニ酢通常はラベルの下に隠れている「特製黒酢入和だしカニ酢」12年間変わらぬ“名脇役”

2014年に発売された“まるで本物のカニの味・食感・見た目”を再現したカニ風味かまぼこ「ほぼカニ(R)」。

今年、創業100周年という節目を機に本物のカニを超えることを目指し大幅リニューアルを実施。これまで培ってきたシーフードの加工技術を結集し、「さらにカニ感をアップ」をテーマに、「カニ風味の持続性」と「より本物に近い食感」を徹底的に追求。先味から後味までカニの美味しさが続く味わいに仕上げました。

「カネテツ」が販売する「ほぼシリーズ」について

まるで本物のような味・食感・見た目を再現した新カテゴリーの練り製品です。高価なため普段は手が届かない食材や調理に手間がかかるなどの、お客様が抱える食の課題や不満を少しでも解決することを目指して開発を行っています。

2014年3月発売の「ほぼカニ(R)」以降、「ほぼホタテ(R)」「ほぼエビフライ(R)」「ほぼカキフライ(R)」「ほぼうなぎ(R)」「ほぼタラバガニ(R)」「ほぼズワイ(TM)」「ほぼエビ(R)」「ほぼいくら(R)」「ほぼ毛ガニ(R)」など様々な商品を展開。2025年2月までにシリーズ累計販売数量1億パックを突破しました。

《ほぼシリーズ商品のお困りごと解決内容》

１．ほぼカニ(R)、ほぼタラバ(R)、ほぼホタテ(R) ・・・ 水産資源の保護、価格高騰の背景

２．ほぼうなぎ(R) ・・・ 絶滅危惧種の保護

３．ほぼエビ(R)、ほぼいくら(R) ・・・ 甲殻類、魚卵アレルギーフリー

４．ほぼカキフライ(R) ・・・ 貝類アレルギー、食あたりが心配な方

●創業100周年の「カネテツデリカフーズ」について

2026年3月に創業100周年を迎えた、兵庫県神戸市・六甲アイランドに工場を構える魚肉練り製品メーカー（代表取締役社長：村上 寛）。1990年に全商品で合成保存料無添加を実現し、2018年には練り製品工場として初めて「ISO22000」「FSSC22000」「JFS-C」の3つの食品安全管理システム認証を取得。現在もFSSC22000認証を維持し、「安心・安全」な商品づくりに取り組んでいます。また、蒲鉾を立体的に表現する技術、すり身を使用したシーフードの再現技術など、独自性あふれるモノ作りをおこなっています。

私たちは「幸せを灯す企業」として、100年その先へと歩み続けてまいります。

会社名：カネテツデリカフーズ株式会社

代表者：代表取締役社長 村上 寛

創業：1926年3月（大正15年）

法人設立：1948年9月29日(昭和23年9月29日)

資本金：4,000万円

業務内容：水産練製品・惣菜の製造販売

ホームページ：https://www.kanetetsu.com/