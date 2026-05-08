医療制度理解とマネジメント力を“体験”で学ぶ

株式会社医療経営・政策総合研究所ボードゲーム外観

株式会社 医療経営・政策総合研究所（代表取締役：神戸翼）は、医療制度への理解と現場におけるマネジメント力を同時に学ぶことができるボードゲーム型教材「病院をつくろう」を開発しました。

本教材は、参加者が病院の経営者となり、医療機関の運営を疑似体験することで、意思決定力を養う体験型教育ツールです。

■なぜ今、「学び方」を変える必要があるのか

医療機関を取り巻く環境は大きく変化しており、

- 制度改定- 人材不足- 経営環境の悪化

などにより、現場での判断がこれまで以上に重要になっています。

その一方で、従来の講義形式の学習では、知識の定着率は約5％程度にとどまるとも言われており、「知っている」だけでは現場で活かせないという課題があります。

■体験することで学びは変わる（約75％の定着へ）

本教材では、ボードゲーム形式を採用し、実際に意思決定を行いながら学ぶ「体験型学習」を実現しています。

体験型学習は、一般的に約75％程度の学習定着が期待できるとされており、

知識を「理解する」だけでなく

行動として「使える状態」にする

ことを目指しています。

■リアルに再現された医療経営の難しさ

プレイをしている風景

本教材では、現実の医療機関の経営構造を反映し、

- 人件費や設備費などの継続的なコスト- 黒字化が容易ではない収支構造- 職員の離職と採用の必要性

といった課題を再現しています。

プレイヤーは、

利益を優先するか

人材を維持するか

投資を行うか

といった意思決定に直面します。

■ヒト・モノ・カネ・情報×戦略×ミッション

プレイヤーは限られた経営資源をもとに、

- 人材を増やすのか- 設備投資を行うのか- 財務を優先するのか

を判断します。

その意思決定は、

戦略

ミッション

と直結しており、医療機関としての方向性を形作っていきます。

■“連携しなければ勝てない”設計

本ゲームでは、

- 地域ニーズの約8割に対応- 潜在患者の約8割を受け入れる

ことを“全体で達成する”ことが勝利条件となっています。

一つの病院だけでは医療は成り立たない

医療機関同士の連携が不可欠

という現実を体験的に理解することができます。

■想定される活用場面

■今後の展開

- 医療機関における職員研修- 医療系教育機関での授業・演習- 医療関連企業における人材育成研修- 自治体における地域医療研修- 地域医療連携ワークショップ- 多職種連携教育（IPE）- 中学生・高校生向け医療リテラシー教育大勢が参加している風景

本取り組みは教材提供にとどまらず、「医療制度と現場をつなぐ学びの場」を広げていくことを目指しています。

今後は、医療機関、教育機関、自治体、企業等と連携しながら、本教材を活用した研修やワークショップの展開を進めていくとともに、こうした取り組みに共感し、ともに学びの場づくりに関わっていただける協働パートナーとの連携も推進してまいります。

2026年5月17日には、第1回ボードゲーム病院をつくろう研究会を開催し、以後より多くの方に活用いただけるよう仕組みづくりを行っていきます。

https://hospital-board-game01.peatix.com/view

■商品概要

商品名：病院をつくろう

内容：病院経営シミュレーション型ボードゲーム

対象：医療従事者、医療系学生、教育機関 等

■会社概要

会社名：株式会社 医療経営・政策総合研究所

代表者：代表取締役 神戸翼（臨床検査技師）

所在地：東京都文京区本駒込5-30-10

事業内容：医療人材育成、教育研修 等

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 医療経営・政策総合研究所

（プロジェクト責任者）神戸翼

URL：https://hospital-board-game.jp/